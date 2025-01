Dodatek czy zasiłek pielęgnacyjny? [PYTANIA I ODPOWIEDZI]

Chociaż dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny nie są tożsame, to w świadomości osób starszych czy niepełnosprawnych funkcjonują niekiedy zamiennie. Czym się różnią? Ile wynoszą? Oto odpowiedzi na przykładowe pytania.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom uprawnionym do emerytury lub renty i spełniającym określone kryteria. Świadczenie to otrzymać seniorzy, którzy ukończyli 75 lat. W przypadku młodszych osób warunkiem jest całkowita niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (orzekają o tym lekarze orzecznicy i komisje lekarskie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

REKLAMA

Nie, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. Jeżeli osobie uprawnionej do zasiłku pielęgnacyjnego ZUS przyznał dodatek pielęgnacyjny, to trzeba niezwłocznie powiadomić o tym organ wypłacający zasiłek pielęgnacyjny.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny na niepełnoprawne dziecko w wieku 5 lat?

Aktualna kwota tego świadczenia 215,84 zł miesięcznie. Jest ona taka sama dla każdej z uprawnionych osób. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje m.in. niepełnosprawnemu dziecku. Mogą go otrzymać też osoby, które ukończyły 75 lat, a także osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia ze stopniem niepełnosprawności umiarkowanym, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia. Wnioski o zasiłki przyjmują ośrodki pomocy społecznej.

Dodatek pielęgnacyjny dla osoby w tym wieku jest przyznawany przez ZUS automatycznie. Nie trzeba zatem składać wniosku. Taki wniosek będzie zatem konieczny w przypadku młodszych emerytów czy rencistów.

Czy w 2025 r. zasiłek pielęgnacyjny zostanie zwaloryzowany?

Nie, jeśli przepisy się nie zmienią, to w tym roku nie wzrośnie kwota zasiłku pielęgnacyjnego. Corocznej waloryzacji od 1 marca podlega kwota dodatku pielęgnacyjnego. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy w lutym. Do końca lutego 2025 r. dodatek pielęgnacyjny wynosi 330,07 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podstawa prawna Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 323; ost. zm. Dz. U. z 2024 r., poz. 1615); Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1631; ost. zm. Dz. U. z 2024 r., poz. 1674).

Polecamy: Wynagrodzenia 2025. Rozliczanie płac w praktyce