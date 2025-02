Zasiłek pogrzebowy 2026 r. Kto może wystąpić o zasiłek pogrzebowy? Ile będzie wynosić zasiłek pogrzebowy w 2026 r.? Gdzie należy złożyć wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego? Jakie dokumenty do zasiłku pogrzebowego?

Zasiłek pogrzebowy jest wsparciem pieniężnym, które ma odciążyć osobę pokrywającą koszty związane z pogrzebem osoby bliskiej. Od maja zeszłego roku trwają prace nad nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Prace te mają na celu m.in. zwiększenie wysokości zasiłku pogrzebowego.

Zasiłek pogrzebowy 2026 r.: dla kogo

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci ubezpieczonego, osoby pobierającej emeryturę lub rentę, osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania lub członka rodziny osoby ubezpieczonej lub pobierającej emeryturę lub rentę. Zasiłek ten przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego w przypadku, gdy dane osoby pokryły koszty pogrzebu. Za członka rodziny uznawani są: małżonek, rodzice, ojczym, macocha, osoby przyspasabiające, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci niż wymienione powyżej, rodzeństwo, dziadków, wnuków, osoby, nad którymi sąd ustanowił opiekę prawną.

Zasiłek pogrzebowy 2026 r.: wysokość

Obecnie wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4 000 zł. W razie poniesienia kosztów przez pracodawcę, dom pomocy społecznej, gminę, powiat, osobę prawną kościoła lub związku wyznaniowego, zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 4 tys. zł. Zgodnie z najnowszym projektem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, zasiłek pogrzebowy ma wzrosnąć od 1 stycznia 2026 r. do 7 000 zł. Ponadto, wysokość tego zasiłku ma być co roku weryfikowana. Projekt uwzględnia także doprecyzowanie zasad przyznawania zasiłku celowego wypłacanego w związku z poniesieniem kosztów związanych z pogrzebem. Zgodnie z projektem, zasiłek celowy może być przyznany osobie, która pokryła koszty pogrzebu, jeśli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy albo jeśli osoba, która pokryła koszty pogrzebu jest uprawniona do zasiłku pogrzebowego i poniosła w związku z pogrzebem nadzwyczajne, trudne do przewidzenia, niemożliwe do pokrycia z kwoty zasiłku pogrzebowego, koszty.

Zasiłek pogrzebowy: wniosek

By otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy złożyć do ZUS wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (Z-12) wraz z szeregiem dokumentów. Wniosek wraz z dokumentami należy złożyć w dowolnej placówce ZUS osobiście, przez osobę upoważnioną, pocztą lub elektronicznie poprzez PUE ZUS. Przy złożeniu wniosku elektronicznie, pozostałe dokumenty należy przynieść do ZUS osobiście, przez osobę upoważnioną lub wysłać je do ZUS pocztą. Wniosek wraz z dokumentami należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której przysługuje zasiłek pogrzebowy. Po tym terminie nastąpi przedawnienie roszczeń. Jednakże są pewne wyjątki, w których można złożyć wniosek po tym terminie. W przypadku, gdy ciało zostało późno odnalezione, zidentyfikowane po dłuższym czasie lub zaistniały przyczyny, na które nie mieliśmy wpływu, wniosek o zasiłek pogrzebowy można złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia pogrzebu. W takim przypadku wraz z wnioskiem o zasiłek pielęgnacyjny należy także dołączyć dokumenty, które potwierdzą powód opóźnienia.

Zasiłek pogrzebowy: jakie dokumenty

Jak już zostało wyżej wspomniane, do wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego należy dołączyć szereg dokumentów. Poniżej prezentujemy listę wymaganych dokumentów:

skrócony odpis aktu zgonu, albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe, albo odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe,

oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu: jeśli oryginały rachunków złożyłeś w banku – kopie tych rachunków (bank musi potwierdzić, że są zgodne z oryginałem),

dokument, który potwierdza Twoją tożsamość (np. dowód osobisty, paszport),

dokument, który potwierdza Twoje pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (np. skrócony odpis aktu stanu cywilnego lub dowód osobisty) albo dokument potwierdzający umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej – jeśli ubiegasz się o zasiłek pogrzebowy po członku rodziny,

zaświadczenie płatnika składek (np. pracodawcy) osoby zmarłej, albo zaświadczenie Twojego płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeśli tytułem do zasiłku pogrzebowego jest podleganie tym ubezpieczeniom osoby zmarłej lub Twoje. (Zaświadczenie nie jest wymagane, jeśli zasiłek jest przyznawany z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu przez osobę prowadzącą działalność, osobę z nią współpracującą, duchownego lub przez członka rodziny takiej osoby),

jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, wymagamy dodatkowo zaświadczenia właściwego organu administracji publicznej lub organizacji o pokryciu kosztów pogrzebu oraz rachunki poniesionych przez Ciebie kosztów pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy: weryfikacja, zasiłek celowy, uwagi resortów

W ocenie resortu finansów należy odrzucić możliwość weryfikacji wysokości zasiłku pogrzebowego. Resort rodziny w odpowiedzi na uwagi resortu finansów skazał, że zawarta w projekcie ustawy weryfikacja wysokości zasiłku pogrzebowego nie wywołuje żadnych skutków finansowych, a więc kwestia wprowadzenia takiej konstrukcji znajduje się poza zakresem właściwości Ministra Finansów. W ocenie MRPiPS należy pozostawić mechanizm corocznej weryfikacji wysokości zasiłku pogrzebowego. Resort sprawiedliwości rekomenduje, by projektowany zasiłek specjalny podlegał zwrotowi na tożsamych zasadach jak inne zasiłki pomocy społecznej podlegające zwrotowi, zgodnie ze wskazanym w piśmie przepisem.