Samochód zabytkowy (historyczny) - rejestracja, badania, ubezpieczenie OC

Zabytkowe auto korzysta ze specjalnych warunków rejestracji, badań i ubezpieczenia

Pojazd zabytkowy (historyczny) to nie tylko wyróżniające żółte tablice, ale także szereg specjalnych przepisów dotyczących badania stanu technicznego, rejestracji, ochrony zabytku ruchomego oraz ubezpieczenia OC na czas użytkowania. Właściciel takiego auta musi najpierw uzyskać opinię rzeczoznawcy techniki samochodowej oraz wpis pojazdu do rejestru zabytków. Po przejściu badania technicznego pojazd może być zarejestrowany w miejscowym wydziale komunikacji.

Do uznania pojazdu za zabytek ruchomy niezbędna jest opinia rzeczoznawcy w zakresie techniki samochodowej. Na podstawie takiej opinii właściwy miejscowo wojewódzki konserwator zabytków podejmuje decyzję o wpisie do rejestru zabytków ruchomych. Następnym krokiem jest poddanie pojazdu badaniu technicznemu, którego wynik pozytywny jest konieczny do zarejestrowania auta.

Według ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazd zabytkowy to pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Do pojazdów zabytkowych nie stosuje się przepisów dotyczących homologacji, procedury dopuszczenia jednostkowego pojazdu oraz unijnego dopuszczenia indywidualnego przewidzianego w dyrektywie 2007/46/WE. W przepisach o ruchu drogowym istnieje ogólny zakaz rejestracji jakiegokolwiek pojazdu złożonego poza wytwórnią. Zakaz ten nie jest stosowany do pojazdów marki „SAM” oraz właśnie pojazdu zabytkowego.

Pojazd zabytkowy wcześniej już wyrejestrowany może być zarejestrowany powtórnie. Ten sam wyjątek dotyczy także pojazdu odzyskanego po kradzieży oraz pojazdu mającego co najmniej 25 lat uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.

Badanie techniczne

Pojazd zabytkowy nie podlega okresowym badaniom technicznym. Wystarczy jedno badanie przed rejestracją. Należy jednak pamiętać, że corocznym badaniom technicznym podlega jednak pojazd tego typu, który jest wykorzystywany do zarobkowego transportu drogowego.

Ponadto warto mieć na względzie, że według prawa o ruchu drogowym dodatkowemu badaniu technicznemu podlega każdy pojazd m.in.: