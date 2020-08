Podatek przy zakupie auta w 2020 r.

W dniu 3 sierpnia 2020 r. została zawarta umowa sprzedaży samochodu osobowego. Właścicielami samochodu w wyniku tej umowy zostali pan Zygmunt (ojciec) oraz pan Krzysztof (syn). Cena samochodu wynosi 30 000 zł.

Czy w tej sytuacji przy zakupie auta należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)? Kto powinien go uiścić i w jakim terminie?





PCC przy zakupie auta – możliwe zwolnienia

Umowa sprzedaży podlega PCC, o czym stanowi art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej jako: ustawa).

Warto pamiętać o możliwych zwolnieniach od tego podatku.

Przykładowo, umowa sprzedaży samochodu nie podlega PCC, jeżeli jest opodatkowana VAT albo jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu tej umowy sprzedaży jest zwolniona z VAT.

Ponadto PCC nie podlega umowa sprzedaży zawarta za granicą dotycząca auta znajdującego się poza granicami Polski.

Zgodnie z ustawą zwolniona od podatku jest sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł.

Podstawa opodatkowania, czyli wartość rynkowa rzeczy

Podstawę opodatkowania w przypadku umów sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy.

Jest to bardzo istotne, zwłaszcza w przypadkach, gdy wartość rynkowa samochodu różni się od ceny auta wskazanej w umowie.

Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Jeżeli organ podatkowy stwierdzi, iż przedmiot umowy nie odpowiada wartości rynkowej, to w ciągu 5 lat do końca roku, w którym zawarto umowę, może wezwać podatnika do podwyższenia wartości przedmiotu umowy. Co jeśli między organem a podatnikiem dojdzie w tym zakresie do sporu? Wówczas organ uwzględnia opinię biegłego lub przedstawioną przez podatnika wycenę rzeczoznawcy. Podatnik poniesie koszt opinii biegłego, jeżeli W wartość określona na podstawie jego opinii różni się o więcej niż 33% od wartości podanej przez podatnika.

Jeżeli wartość rynkowa samochodu przekracza kwotę 1000 zł i nie mamy do czynienia z innymi możliwymi zwolnieniami, należy zapłacić PCC, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych.

PCC – stawka w 2020 r.

Stawka podatku od umowy sprzedaży samochodu wynosi 2%.

Kto płaci podatek przy zakupie auta?

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży na kupującym.