Pozew o zapłatę 2019 – WZÓR

W sytuacji, gdy wezwanie do zapłaty okazało się nieskuteczne, w celu odzyskania należności konieczne może okazać się wniesienie do sądu pozwu o zapłatę. Aby pozew został dopuszczony do rozpoznania przez sąd, musi spełniać wymogi formalne określone w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.