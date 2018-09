Jak napisać pozew o zniesławienie?

Samo pojęcie "zniesławienia" charakterystyczne jest dla procesu karnego. Możemy bowiem wystąpić do sądu z prywatnym aktem oskarżenia w sprawie o zniesławienie.

W przypadku więc gdy nasze dobre imię zostało naruszone, zarzucono nam np. takie postępowanie, które może nas narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu, czy poniżyć w opinii publicznej, wówczas możemy skorzystać z dwóch ścieżek postępowania, przy czym nie musimy decydować się tylko na jedną z nich. Możemy skorzystać z obu, co jednak w praktyce zdarza się stosunkowo rzadko. Zwykle Klienci decydują się na jedną. Są to:

reklama reklama

pozew o ochronę dóbr osobistych - np. dobrego imienia, godności osobistej prywatny akt oskarżenia o zniesławienie

Pozew o ochronę dóbr osobistych (pozew o zniesławienie) - jak go napisać?

Pozew o ochronę dóbr osobistych inicjuje postępowanie cywilne. Taki pozew musi spełniać odpowiednie warunki formalne, a w szczególności zawierać:

oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, imię i nazwisko lub nazwę stron, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, podpis strony, wymienienie załączników.

Sądem do którego należy skierować pozew jest Sąd Okręgowy, Wydział Cywilny.

Bardzo ważne jest aby w pozwie podać adres zamieszkania osoby, którą pozywamy. Inaczej sąd wezwie nas do wskazania tegoż adresu, a następnie zwróci pozew, jeśli adresu tego nie podamy. Nie wystarczy podanie adresu zakładu pracy pozwanego.

Opłata od pozwu o zniesławienie

Konieczne jest także uiszczenie opłaty. Postępowanie cywilne jest postępowaniem odpłatnym. Sąd nie zajmie się Twoją sprawą dopóki nie wniesiesz stosownej opłaty. Oczywiście możesz wnioskować o zwolnienie od kosztów sądowych, wypełniając stosowne oświadczenie. Jeśli sąd Cię zwolni, nie będziesz ponosił opłat lub poniesiesz je tylko częściowo.

Opłata w sprawie cywilnej o ochronę dóbr osobistych to 600 zł. Jeśli jednak oprócz roszczeń niemajątkowych (np. opublikowania przeprosin), składasz również wniosek o zapłatę zadośćuczynienia lub odszkodowania, dodatkowo musisz zapłacić 5 % od kwoty takiego roszczenia.

Przykład:

Wnosisz pozew w którym żądasz opublikowania przeprosin, usunięcia wpisu w Internecie, który narusza Twoje dobre imię, a nadto żądasz zapłaty zadośćuczynienia za krzywdę w wys. 20.000 zł.

Opłata wynosi 600 zł. + 1000 zł. (5% z 20.000 zł) czyli razem 1600 zł.