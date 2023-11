Zmiany w prawie pracy: Monitor stacjonarny i szkła kontaktowe dla pracownika [od 17 listopada 2023 r.]

Możliwe jest też otrzymanie przez pracownika refundacji do zakupu szkieł kontaktowych (a nie tylko okularów). Przy czym ta ostatnia zmiana to doprecyzowanie przepisów. Już wcześniej urzędy akceptowały wydatki pracodawców na zakup szkieł kontaktowych przez pracowników.

Zmiany wynikają z nowelizacji rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Wchodzi w życie 17 listopada 2023 r.

Dodatkowy monitor dla pracownika pracującego na laptopie

Ta możliwość wynika z nowelizacji załącznika do rozporządzenia. Czytamy w nim:

W przypadku stosowania systemów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, stanowisko pracy powinno być wyposażone w: Wariant 1. Stacjonarny monitor ekranowy lub Wariant 2. Podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika, oraz w dodatkową klawiaturę i mysz. Z przepisu wynikają dwa warianty wyposażenia stanowiska pracy. Pracownik pracujący "na laptopie" nie może więc zmusić pracodawcy do dołożenia do stanowiska pracy monitora stacjonarnego. Ten zawsze może wybrać "Wariant nr 2". Celem tych przepisów jest raczej danie podstawy prawnej pracodawcom do rozbudowy stanowisk pracy niż obciążenie ich przymusowo kolejnymi wydatkami. WAŻNE! Nowe przepisy dotyczą też pracowników zdalnych. Jest więc podstawa prawna, aby w domach tych pracowników pojawiły się na biurkach duże monitory stacjonarne podpinane do służbowych laptopów. Monitor jest własnością pracodawcy. Nic nie stoi na przeszkodzie odkupieniu za niewielką kwotę takiego monitora po np. dwóch latach pracy na nim. Obecna praktyka jest taka, że monitory te są kupowane z prywatnych pieniędzy pracowników zdalnych. Szkła kontaktowe dla pracownika - refundacja

Po nowelizacji rozporządzenia pracodawca zapewnia pracownikom nie tylko "okulary", ale i "szkła kontaktowe".

Pracodawca jest obowiązany zapewnić je pracownikom zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Jeszcze przed tą zmianą urzędy akceptowały refundację zakupu przez pracownika szkieł kontaktowych. Wynikało to m.in. z art. 9 ust. 3 Dyrektywy Rady z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe - przyznawała pracownikowi prawo do otrzymania okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok, odpowiednich do rodzaju pracy, jeżeli w wyniku badań profilaktycznych okaże się to konieczne i kiedy nie mogą zostać użyte zwykłe okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe