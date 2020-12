Jak zaplanować urlop w 2021 r.?

Długie weekendy w 2021 r.

W 2021 r. czeka nas kilka „długich weekendów”. Oto proste zestawienie przy założeniu, że pracownik ma wolne soboty. Nie uwzględnia ono dodatkowych dni wolnych za świąteczne soboty, które mogą przypadać w różnych terminach:

1-3 stycznia (3 dni wolne/0 dni urlopu);

6-10 stycznia (5 dni wolnych/2 dni urlopu);

1-10 stycznia (10 dni wolnych/4 dni urlopu);

3-5 kwietnia (3 dni wolne/0 dni urlopu);

1-3 maja (3 dni wolne/0 dni urlopu);

3-6 czerwca (4 dni wolne/1 dzień urlopu);

30 października – 1 listopada (3 dni wolne/0 dni urlopu);

11-14 listopada (4 dni wolne/1 dzień urlopu).

Urlop zimą 2021 r.

Szansa na tzw. długi weekend pojawia się już w styczniu. Dwa dni wolne od pracy, czyli 1 i 6 stycznia wypadają odpowiednio w piątek i w środę. Biorąc 4 dni urlopu (4, 5, 7, 8 stycznia), otrzymamy 10- dniowy czas wolny od 1 do 10 stycznia.

Święto Trzech Króli dołączyło do kalendarza dni wolnych od pracy w 2011 r. 1 stycznia 2021 r. minie zatem 10 lat od wejścia w życie tej zmiany.

Kiedy ferie w 2021 r.?

Na urlop w styczniu zapewne zdecyduje się wielu rodziców z powodu ferii, które przewidziano w terminie od 4 do 17 stycznia 2021 i konieczności opieki nad dziećmi. Pamiętajmy jednak, iż w terminie ferii działalność hoteli będzie znacznie ograniczona. Pozostanie blisko swoich rodzinnych miejscowości rekomenduje Ministerstwo Edukacji i Nauki. Z tego powodu organizacja półkolonii będzie się możliwa tylko w ściśle określonych przypadkach.

Czytaj więcej: Organizacja półkolonii w czasie ferii 2021

Rodzice młodszych dzieci prawdopodobnie będą mogli w tym czasie ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy (lub zasiłek opiekuńczy). Obecnie przysługuje on do 24 grudnia 2020 r.

Czytaj więcej: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 17 stycznia 2021 r.

Ferie z bonem turystycznym

Czy bon turystyczny przepadnie, jeśli nie wykorzystamy go w ferie? Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygasa w dniu 31 marca 2022 r. Jest zatem możliwość wykorzystania go po feriach.

Długi weekend majowy w 2021 r.

W 2021 r. nie ma możliwości połączenia Wielkanocy z majówką, ponieważ święta wielkanocne wypadają 4 i 5 kwietnia.

1 maja, który jest dniem wolnym od pracy wypada w sobotę. Wielu pracowników otrzyma zatem dodatkowy dzień wolny za to święto.

O szczegółach czytaj w artykule pt. Dwa dni wolne za święta wypadające w sobotę w 2021 r.

Inne długie weekendy

3 czerwca (czwartek) to Boże Ciało. Decydując się na urlop 4 czerwca, można uzyskać 4 kolejne dni wolne.

Podobna sytuacja jest w listopadzie, ponieważ w czwartek wypada 11 listopada, czyli Narodowe Święto Niepodległości.

25 grudnia to kolejne w 2021 r. święto wypadające w sobotę, za które przyznany zostanie dodatkowy dzień wolny.

14-dniowy urlop

Zgodnie z Kodeksem pracy co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Nie istnieją jednak sankcję służące egzekwowaniu tego prawa przez pracodawcę. Z tego powodu zasada ta w praktyce rodzi wiele pytań.

Zobacz również: Pracodawca nie zawsze musi udzielić 14 dni urlopu

Do kiedy wykorzystać urlop w 2021 r.?

Zaległy urlop wypoczynkowy, czyli urlop z 2020 r. należy wykorzystać do 30 września 2021 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320, ost. zm. Dz.U. z 2018 r., poz. 2432);

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1920);

Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1262, ost. zm. Dz.U. z 2020 r., poz. 1639)