Leasing pracowniczy w praktyce. Na czym polega? Jakie niesie korzyści i ryzyka dla pracodawców i pracowników?

Leasing pracowniczy, zwany także pracą tymczasową, to rozwiązanie coraz chętniej wykorzystywane w branży produkcyjnej, logistycznej i e-commerce. Pozwala przedsiębiorcom dostosowywać poziom zatrudnienia do zmieniających się potrzeb biznesowych. Choć leasing pracowników ma wiele zalet, wiąże się również z pewnymi ryzykami, dlatego przed wprowadzeniem tego modelu zatrudnienia warto zgłębić temat i zasięgnąć porady praktyków.

Czym jest leasing pracowniczy?

Leasing pracowniczy to model zatrudnienia, w którym pracodawca (najczęściej jest to agencja pracy tymczasowej) wynajmuje swoich pracowników do wykonywania zadań na rzecz innej firmy.



Przykład: fabryka zabawek potrzebuje dodatkowych rąk do pracy na linii produkcyjnej w okresie zwiększonego popytu przed świętami. Zamiast zatrudniać nowe osoby na kilka tygodni, może skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej, która dostarczy wykwalifikowanych pracowników na z góry określony czas.

Leasing pracowników a podstawa prawna

Samo pojęcie leasingu pracowniczego nie jest ściśle uregulowane w prawie, przez co kryją się pod nim różne formy zatrudnienia. Najczęściej termin ten oznacza „pracę tymczasową”. A tę reguluje Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.



Jedną z najistotniejszych kwestii jest fakt, że w tej formie zatrudnienia występują trzy strony:

Pracownik tymczasowy. Agencja pracy tymczasowej (pracodawca formalny). Pracodawca użytkownik (firma, w której pracownik faktycznie wykonuje pracę).

Ważne Co ważne, taki pracownik może świadczyć pracę dla jednego użytkownika maksymalnie 18 miesięcy w okresie 36 kolejnych miesięcy, a w przypadku zastępstwa nieobecnego pracownika – do 36 miesięcy.

Pracownik tymczasowy ma prawo do równego traktowania w zakresie warunków pracy jak pracownicy zatrudnieni przez pracodawcę użytkownika. Nabywa także prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc pracy.

Leasing pracowniczy – zalety i wady

Choć leasing pracowniczy może brzmieć jak zatrudnienie bez zobowiązań, przed implementacją tego rozwiązania należy spojrzeć na nie obiektywnie, aby dostrzec i zalety, i potencjalne ryzyka.



Do zalet, które pracodawca może czerpać z leasingu pracowniczego, należą:

elastyczność zatrudnienia – tę cechę docenią zwłaszcza firmy, w których występuje sezonowość pracy, np. branża spożywcza lub logistyczna.

Redukcja kosztów – zatrudnienie pracowników tymczasowych pozwala skutecznie redukować koszty związane z rekrutacją, szkoleniami czy z administracją kadrową. Te obowiązki przejmuje agencja, a firma rozlicza się z nią w formie jednej, prostej faktury.

Szybka reakcja na braki kadrowe – agencje pracy tymczasowej często mają bazę sprawdzonych pracowników o różnorodnych kwalifikacjach. W sytuacjach nagłych, takich jak absencja czy nieprzewidziane wzrosty zapotrzebowania na pracę, leasing pracowniczy pozwala na szybkie uzupełnienie braków kadrowych.

Łatwe rozstanie – jeśli pracownik zatrudniony do pracy przez agencję nie wywiązuje się z obowiązków, rozstanie z nim to kwestia jednej decyzji.

Z kolei do ryzyk leasingu pracowników, należą:

Mniejsza lojalność – pracownicy tymczasowi są świadomi krótkoterminowego charakteru swojego zatrudnienia, dlatego nie czują się związani z firmą.

Konieczność ciągłego szkolenia – zatrudnienie tymczasowe nie sprzyja przepływowi wiedzy, co może być wyzwaniem branżach wymagających specjalistycznej wiedzy i umiejętności.

Potencjalne problemy z jakością pracy – pracownicy tymczasowi nie mają okazji poznać specyfiki firmy tak dobrze jak stali pracownicy, co przy braku odpowiedniego wdrożenia może niekorzystnie wpłynąć na jakość wykonywanych zadań.

Leasing z perspektywy pracownika

Poruszając temat leasingu pracowniczego, nie można zapomnieć o samych pracownikach. Ci cenią ten model zatrudnienia z uwagi na możliwość znalezienia pracy w krótkim czasie i zdobycia doświadczenia zawodowego. To drugie jest szczególnie atrakcyjne dla osób wchodzących na rynek pracy.



Wspomniana już elastyczność to korzyść, którą doceniają nie tylko biorcy leasingu pracowniczego, ale i osoby pracujące na umowach tymczasowych. Nie wszyscy chcą lub mogą podjąć zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu. Niektórzy z różnych względów wolą pracować w nieregularnych godzinach lub są otwarci na świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych.



I ostatnia, choć nie mniej ważna zaleta: dla wielu pracowników praca tymczasowa pracowniczy stanowi „furtkę” do stałego zatrudnienia. Czas leasingu może stać się nieformalnym okresem próbnym. Jednak niewątpliwym minusem jest fakt, że nie mogą brać tego za pewnik. Brak stabilności zatrudnienia jest główną wadą pracy tymczasowej z perspektywy pracowników.

Leasing pracowników – czy warto?

Elastyczność, oszczędność kosztów i szybki dostęp do siły roboczej sprawiają, że leasing jest atrakcyjnym narzędziem zarządzania kadrami. Aby tak było, kwestią kluczowa jest współpraca z doświadczonym partnerem.



Leasing pracowników to wymagające zagadnienie. Jeśli brakuje Ci rzetelnych informacji i poszukujesz doradztwa w tym zakresie, dobrym pomysłem będzie konsultacja ze specjalistą. Eksperci HRquality oferują wsparcie w zakresie rekrutacji, obsługi kadrowo-płacowej oraz zarządzania pracownikami. To pozwoli zminimalizować ryzyko i zmaksymalizować korzyści płynące z omawianego modelu zatrudnienia.



