Czas na wydanie świadectwa pracy przez pracodawcę

Wydanie świadectwa pracy przez pracodawcę - kiedy?

Regulacja dotycząca świadectwa pracy znajduje się w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2019.1040.t.j) oraz wydanym na jego podstawie rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U.2018.1289.t.j.).

Zgodnie z art. 97 Kodeksu pracy, termin na wydanie świadectwa pracy jest zależny od tego, z jakiego powodu ma dojść do jego wydania. I tak, zgodnie z §1, jeśli jest to spowodowane rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.

Jeśli zachodzą przyczyny, które uniemożliwiają wydanie świadectwa w tym terminie, w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego albo doręcza je w inny sposób.

Przyczyny, o których mowa w powyższym akapicie, muszą mieć charakter obiektywny. Przedstawiciele nauki wskazują, że może to być m.in. korzystanie przez pracownika z urlopu, jego nieobecność w pracy z innych przyczyn usprawiedliwionych albo wykonywanie przez dłuższy czas lub stale czynności zawodowych poza zakładem pracy.[1]

Jeśli natomiast dochodzi do nawiązania nowego stosunku pracy z tym samym pracownikiem, termin na wydanie świadectwa pracy również wynosi 7 dni i liczy się od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Pracodawca jest obowiązany do wydania pracownikowi świadectwa pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.

Świadectwo pracy dotyczy tylko tych okresów, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

Poza regulacją art. 97 Kodeksu pracy należy także odnieść się do sytuacji, w której do rozwiązania stosunku pracy dochodzi na skutek wypowiedzenia przez pracownika. Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, gdy umowa o pracę została rozwiązana bez wypowiedzenia przez pracownika na podstawie art. 55 § 11 Kodeksu pracy, pracownik otrzymuje świadectwo informujące o tym sposobie ustania stosunku pracy. Jeżeli rozwiązanie było nieuzasadnione, pracodawca ma prawo do odszkodowania (art. 611 Kodeksu pracy). Prawomocne orzeczenie o tym odszkodowaniu zobowiązuje pracownika do przedłożenia świadectwa pracodawcy w terminie 7 dni w celu umieszczenia w nim wzmianki o tym orzeczeniu.[2]