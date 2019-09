Świadectwo pracy - zmiany od 7 września 2019 r.

Zmiany w przepisach dotyczących świadectwa pracy

Od 7 września 2019 r. zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy Kodeksu pracy wprowadzone ustawą z dnia z 16.05.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1043). Znowelizowane przepisy ustawy Kodeks pracy mają m.in. ułatwić pracownikom uzyskanie świadectwa pracy.

Termin wydania świadectwa pracy

Do tej pory, tj. do 7 września 2019 r. przepisy obligowały pracodawcę do wydania świadectwa pracy niezwłocznie. Przepisy rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy doprecyzowywały, że dokument ten należy wydać w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Od 7 września 2019 r., pracodawca jest zobligowany do wydania pracownikowi świadectwa pracy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pod warunkiem, że nie nawiązuje z nim kolejnego stosunku pracy w terminie 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę.

Termin przesłania świadectwa pracy pracownikowi

Niezmiennie, pracodawca ma prawo przesłać pracownikowi świadectwo pracy w terminie 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, jeśli z przyczyn obiektywnych wydanie tego dokumentu nie było możliwe w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Sankcje za nieterminowe wydanie świadectwa pracy

Wydanie pracownikowi świadectwa pracy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy będzie tym bardziej obligatoryjne dla pracodawcy ze względu na wprowadzone sankcje za niewydanie świadectwa pracy w terminie. Na pracodawcę może być nałożona kara w wysokości od 1000 do 30000 zł za niewydanie pracownikowi świadectwa pracy w terminie, tj, w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Do 07 września 2019 r. karze podlegało jedynie niewydanie pracownikowi świadectwa pracy.

Dłuższy termin na złożenie wniosku o sprostowanie świadectwa pracy

Ustawodawca wydłużył termin na złożenie wniosku w sprawie sprostowania świadectwa pracy. W terminie 14 dni (a nie 7 dni) pracownik może złożyć wniosek do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. W razie nieuwzględnienia wniosku przez pracodawcę, pracownik ma prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem jego sprostowania w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy.

Prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem sprostowania świadectwa pracy

W przypadku, w którym pracodawca nie powiadomi pracownika o odmowie sprostowania świadectwa pracy i nie dokona jego sprostowania, pracownik ma prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem jego sprostowania w każdym czasie.

Prawo do wystąpienia do sądu pracy z żądaniem wydania świadectwa pracy

W przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy. Natomiast jeżeli pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.

Zmiany treści świadectwa pracy

W treści świadectwa pracy należy zmienić od 7 września 2019 r. informację dotyczącą terminu na złożenie wniosku o sprostowanie świadectwa pracy do pracodawcy oraz żądania jego sprostowania do sądu pracy z 7 na 14 dni.