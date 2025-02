To w tych zawodach będzie najłatwiej o pracę. MEN opublikowało listę. Oni będą mogą liczyć na najwyższe dopłaty do edukacji w roku szkolnym 2025/2026

Jak dobrze wybrać zawód? MEN opublikowało prognozę, z której wynika w jakich zawodach będzie najniższe bezrobocie. Będą też miały szczególne znaczenie dla rozwoju państwa, a do edukacji tym zakresie będą najwyższe dopłaty.

MEN wskazuje w jakich zawodach będzie najniższe bezrobocie

Ministerstwo Edukacji Narodowej po raz siódmy opublikowało prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego. MEN wskazało w niej 35 zawodów, dla których prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na rynku pracy.

Prognoza jest publikowana od 2019 r. Ma formę obwieszczenia, a jej głównym celem jest wspomaganie celowego i adekwatnego kształcenia zawodowego, a w konsekwencji przyczynianie się do przeciwdziałania bezrobociu wśród absolwentów szkół. Opisuje ona tendencje na rynku pracy w kontekście strategii rozwoju państwa i poszczególnych regionów. Sporządza się ją na podstawie statystyki publicznej (Główny Urząd Statystyczny), danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Systemu Informacji Oświatowej. Zgodnie z przepisami, w oparciu o przygotowaną prognozę samorządy otrzymają na kolejny rok, w tym wypadku na 2026, zwiększoną kwotę potrzeb oświatowych dla szkół kształcących we wskazanych w niej zawodach. Wpływa ona również na plany placówek oświatowych, które przy jej uwzględnieniu podejmują decyzję o tym, w jakich zawodach kształcić w roku szkolnym 2025/2026. Mogą przy tym liczyć na większe finansowanie dla szkół kształcących w zawodach z „listy krajowej” oraz w zawodach o szczególnie istotnym zapotrzebowaniu z „listy wojewódzkiej” (zwiększenie potrzeb oświatowych na ucznia o ok. 1900 zł), a także większe dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w zawodach z „listy krajowej” oraz w zawodach o szczególnie istotnym zapotrzebowaniu z „listy wojewódzkiej” (wzrost o 2570 zł). Prognoza jest uwzględniana przy podziale potrzeb oświatowych nie tylko na zbliżający się rok szkolny, ale będzie miała zastosowanie przez cały cykl kształcenia.

Zawody o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa

Z prognozy wynika, że zawodami o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa są obecnie: automatyk, betoniarz-zbrojarz, cieśla, dekarz, elektromechanik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, monter izolacji przemysłowych, monter konstrukcji budowlanych, monter nawierzchni kolejowej, monter stolarki budowlanej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami, opiekun osoby starszej, opiekun w domu pomocy społecznej, operator obrabiarek skrawających, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy dróg, technik dekarstwa, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektromobilności, technik elektryk, technik energetyk, technik gospodarki odpadami, technik izolacji przemysłowych, technik mechanik, technik mechatronik, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, technik robotyk, technik spawalnictwa, technik transportu kolejowego.

Na liście krajowej pojawił się po raz pierwszy zawód z poziomu szkoły policealnej: opiekun osoby starszej i opiekun w domu pomocy społecznej, co ma związek z tym, że szacuje się, że w Polsce w 2050 r. aż 32,7 proc. populacji będą stanowiły osoby po 65. roku życia. Jasne jest więc, że znacząco wzrośnie zapotrzebowanie na opiekunów w domach pomocy społecznej i opiekunów osób starszych.

W 2025 r. po raz pierwszy w części wojewódzkiej prognozy obok zawodów z części krajowej pojawił się jeden zawód będący specjalizacją regionalną w danym województwie. Te zawody to:

- technik agrobiznesu – województwo podlaskie,

- technik aranżacji wnętrz – województwo wielkopolskie,

- technik elektroautomatyk okrętowy – województwo zachodniopomorskie,

- technik elektronik – województwo małopolskie,

- technik elektroniki i informatyki medycznej – województwo mazowieckie,

- technik mechanik lotniczy – województwo podkarpackie,

- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – województwo świętokrzyskie,

- technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny – województwo dolnośląskie,

- technik przemysłu jachtowego – województwo warmińsko-mazurskie,

- technik przemysłu mody – województwo łódzkie,

- technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej – województwo śląskie,

- technik technologii żywności – województwo lubelskie, województwo opolskie,

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – województwo pomorskie, województwo lubuskie, województwo kujawsko-pomorskie.