Jakie uprawnienia ma pracownik zatrudniony na niepełny etat?

Niepełny wymiar etatu a uprawnienia pracownicze. Jakie są różnice między zatrudnieniem na cały a niepełny etat?

Maksymalny wymiar czasu pracy na pełen etat wynosi 8 godzin na dobę – 40 godzin tygodniowo. Pracownik może być jednak zatrudniony w niższym wymiarze czasu pracy. Art. 18(3a) Kodeksu pracy zobowiązuje pracodawcę do równego taktowania pracowników między innymi ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym bądź niepełnym wymiarze czasu pracy. Oznacza to, że pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze powinni mieć taki sam dostęp do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz do świadczeń socjalnych jak pracownicy pełnoetatowi.

Różnice w wysokości wynagrodzenia

Czynnikiem różnicującym zatrudnienie na pełen etat od pracy na część etatu jest wysokość wynagrodzenia. Pracownik, którego wymiar czasu pracy jest niższy, co do zasady otrzymuje również niższe wynagrodzenie. Proporcjonalnemu zmniejszeniu ulega również wynagrodzenie minimalne, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego na część etatu ustala się proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy, zaokrąglając niepełny dzień urlopu w górę do pełnego dnia. Pracownik zatrudniony na pełen etat, w zależności od stażu pracy, ma prawo do 20 lub 26 dni urlopu. Pracując na niepełny etat wymiar urlopu wypoczynkowego ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Zasady nabywania prawa do urlopu wypoczynkowego w przypadku umowy na część etatu są analogiczne jak w przypadku zatrudnienia na pełen etat. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Zatrudnienie na część etatu a zasiłek

Zatrudnienie na część etatu nie ma wpływu na prawo do urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy wychowawczego ani na prawo do zasiłku chorobowego. Bez względu na to czy pracownik jest zatrudniony na pełen etat, czy na pół etatu, nabywa prawo do urlopów w tym samym wymiarze. Jedynie podstawa wymiaru świadczeń wynikających z tych okresów będzie niższa, ustalona w oparciu o uzyskiwane przez pracownika zarobki.

Staż pracy i okres wypowiedzenia

Okres pracy w niepełnym wymiarze etatu wliczany jest do stażu pracy w całości, a więc w całości wpływa na ustalenie prawa do nagrody jubileuszowej, odprawy i innych uprawnień pracowniczych. Praca na część etatu nie zmienia także długości okresu wypowiedzenia.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

