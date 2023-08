Nowa praca. Od kiedy przysługuje prawo do opieki zdrowotnej z NFZ?

Nowa praca – co z korzystaniem ze świadczeń? Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje osobom ubezpieczonym m.in. obowiązkowo – zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Jak to wygląda w sytuacji, gdy pracownik rozpoczyna nową pracę? W jakim czasie od zawarcia umowy rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa?

Ubezpieczenie zdrowotne - komu przysługuje?

Zgodnie z Konstytucją RP każdy powinien mieć zapewniony równy dostęp do świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych.

REKLAMA

W myśl ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, które są finansowane ze środków publicznych – prawo do bezpłatnych świadczeń przysługuje w Polsce osobom ubezpieczonym obowiązkowo, dobrowolnie, a także innym osobom, ale jedynie po spełnieniu warunków określonych w ustawie.

Obowiązkowe składki zdrowotne pobierane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a następnie przekazywane do NFZ.

W razie wystąpienia stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego każda osoba – niezależnie od tego, czy jest ubezpieczona, czy nie – ma prawo do natychmiastowej pomocy medycznej. Nie zawsze jest to jednak pomoc bezpłatna.

Umowa o pracę a opieka zdrowotna z NFZ

REKLAMA

Pracownik, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę jest objęty z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym – od dnia rozpoczęcia stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku. Zatem, prawo do skorzystania z opieki zdrowotnej z NFZ ma każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Fakt, że wynagrodzenie dla pracownika nie wpłynęło na jego konto w pierwszym miesiącu zatrudnienia, nie jest przesłanką to stwierdzenia, że nie podlega on wówczas ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ponadto nie ma jakiegokolwiek wpływu na korzystanie przez pracownika ze świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszu.

Potwierdzać ubezpieczenie zdrowotne może:

raport miesięczny ZUS RMUA, który został wydany przez pracodawcę razem z ZUS ZUA/ZZA;

aktualne zaświadczenie z zakładu pracy;

legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną datą i pieczątką pracodawcy.

Prawo do opieki zdrowotnej a wygaśnięcie obowiązku ubezpieczenia

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ustaje zazwyczaj po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku, m.in.:

ustania stosunku pracy (np. z tytułu umowy o pracę);

zakończenia lub zawieszenia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej;

osób zatrudnionych, pozostających na urlopie bezpłatnym.

Ustanie zatrudnienia nie jest obligatoryjnym końcem prawa do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej – przez 30 dni od finalizacji umowy przysługuje prawo do bezpłatnej wizyty u lekarza. W ten sposób ustawodawca daje pracownikowi czas na to, aby ten mógł znaleźć nowe zatrudnienie bądź też uzyskać prawo do ubezpieczenia z innego tytułu, między innymi poprzez uzyskanie statusu bezrobotnego.

W przypadku, gdy prawo do świadczeń wygasło, a osoba wciąż chce korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej, należy uzyskać prawo do ubezpieczenia poprzez:

ubezpieczenie się dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w NFZ;

bycie zgłoszonym jako członek rodziny. W tym przypadku należy pamiętać, że niezależnie od stopnia pokrewieństwa, osoba, która zgłasza członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, musi prowadzić z nią wspólnie jedno gospodarstwo domowe;

rejestracji w urzędzie pracy. W chwili wyrejestrowania z UP bezrobotny zachowuje prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych przez kolejne 30 dni – tak, jak ma to miejsce w przypadku zakończenia umowy o pracę.

Brak uzyskania prawa do opieki zdrowotnej NFZ, wiąże się ponoszeniem wówczas kosztów udzielonych świadczeń.

Potwierdzenie prawa do opieki zdrowotnej z NFZ

REKLAMA

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) to system, który pozwala potwierdzić prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgromadzone w nim informacje są aktualizowane według danych otrzymywanych (m.in. z ZUS-u i KRUS). W przypadku, kiedy eWUŚ nie potwierdza prawa do świadczeń, wtedy najprawdopodobniej informacje o osobie ubezpieczonej mogły nie zostać przekazane przez inne instytucje do bazy NFZ bądź osoba ubezpieczona nie zgłosiła członków swojej rodziny do ubezpieczenia. W takiej sytuacji powinno się sprawdzić, czy zgłoszenie jest poprawne. Do najczęstszych przyczyn niepotwierdzenia uprawnień przez NFZ należy brak poprawnego zgłoszenia osoby do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeżeli eWUŚ nie uwierzytelnia prawa do opieki zdrowotnej, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, wtedy należy przedstawić dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub złożyć pisemne oświadczenie o przysługiwaniu takiego prawa.

Podsumowanie: prawo do opieki zdrowotnej z NFZ przysługuje od chwili zgłoszenia ubezpieczenia zdrowotnego, bez względu na to czy składka została opłacona. Osoba objęta ubezpieczeniem zdrowotnym ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, które mają na celu zachowanie zdrowia oraz ochronę przed skutkami chorób i leczenie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl