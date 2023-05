Kolejki do NFZ – z czego wynikają? Czas oczekiwania na wizytę u lekarza świadczącego usługi w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia może być naprawdę długi. Czy kolejki do NFZ są legalne? Czy możliwe jest ich skrócenie?

Dlaczego są kolejki do NFZ

Długie oczekiwanie na wizytę do specjalisty bądź na zabieg oferowany w ramach NFZ, to przede wszystkim pokłosie deficytu środków finansowych przekazywanych do podmiotów medycznych przez NFZ i Ministerstwo Zdrowia. Nie bez znaczenia jest też niewystarczająca liczba lekarzy, dla których przyjmowanie pacjentów na NFZ jest mniej opłacalne niż w ramach prywatnej praktyki. Nie można także zapominać o problemie starzenia się społeczeństwa, co wpływa na wzrost pacjentów.

Kolejki do NFZ powodują, że pacjenci bardzo często decydują się na prywatne wizyty lekarskie, albo wykupują indywidualne ubezpieczenia zdrowotne w ramach tzw. pakietów medycznych.

Harmonogramy przyjęć pacjentów w ramach NFZ

Prowadzenie list przyjęć pacjentów do placówek medycznych, które działają w ramach NFZ ma podstawę prawną – przepis Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku dotyczący świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Według regulacji – świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach, świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne są udzielane każdego dnia w godzinach udzielania tych świadczeń, zgodnie z harmonogramem przyjęć prowadzonym przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach, świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, udziela się według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Na liście oczekujących na udzielenie świadczenia nie umieszcza się świadczeniobiorców kontynuujących leczenie u danego świadczeniodawcy.

Lista oczekujących na wizytę u specjalisty bądź na dany zabieg, nie obliguje podmiotu medycznego do przestrzegania ustalonego terminu. Ustalona data wizyty może z różnych powodów ulec zmianie (m.in. z powodu choroby lekarza, popsucia się sprzętu medycznego). W takiej sytuacji personel medyczny musi poinformować pacjenta o zdarzeniu i konieczności przesunięcia daty wizyty lekarskiej. Ostateczną decyzję o wyznaczeniu nowego terminu podejmuje dana placówka medyczna – nowa data zabiegu lub wizyty lekarskiej może być równie odległa, co pierwsza.

Czy możliwe jest skrócenie kolejek do NFZ

Istnieją możliwości skrócenia czasu oczekiwania do lekarza NFZ. Mowa tutaj o:

Jeśli lekarz wskaże na skierowaniu pacjenta, że wymaga on pilnej konsultacji lub określonego zabiegu. W takim przypadku istnieje możliwość szybszego dostania się do specjalisty. Potrzebne jest tu jednak działanie samego pacjenta, który musi przekonać lekarza o konieczności wystawienia skierowania „na cito”.

Skorzystanie z oficjalnej wyszukiwarki kolejek w NFZ mieszczącej się na stronie https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/ . Nie wszystkie placówki medyczne podlegające pod Fundusz Zdrowia mają taką samą listę pacjentów oczekujących na wizytę u specjalisty lub konkretny zabieg. Dobrze jest zatem sprawdzić, czy być może w innym mieście w Polsce kolejka jest znacznie krótsza, a może wcale jej nie ma.

Niektóre kategorie pacjentów należą do tzw. grupy uprzywilejowanej, co oznacza, że obowiązują ich znacznie krótsze kolejki niż pozostałe osoby. Do kategorii osób, które mogą szybciej skorzystać z usług oferowanych przez NFZ należą: zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu; inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci; uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa; kobiety w ciąży (od 1 stycznia 2017 roku); świadczeniobiorcy do 18 r. ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 1 stycznia 2017 roku); działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31 sierpnia 2017 roku); osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 1 lipca 2018 roku); osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (od 30 października 2018 roku).

Jeżeli pacjent należy do grupy uprzywilejowanej, powinien zgłosić to swojemu lekarzowi, który kierując go na zabieg lub wizytę u specjalisty, zaznaczy odpowiednią wzmiankę pozwalającą ominąć zbyt długą kolejkę.

Kolejki do NFZ są legalne i wynika to z przepisów Ustawy

Kolejki do NFZ są legalne i wynika to wprost z przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

