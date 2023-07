Ubezpieczenia turystyczne. Zadaniem tego rodzaju polis jest zabezpieczenie turysty podczas wyjazdu. Na co zwracać uwagę przy wyborze ubezpieczenia podróżnego? Jak z niego korzystać w razie potrzeby?

Ubezpieczenia podróżne w porównaniu z całościowymi kosztami wyjazdu, stanowią niewielki wydatek, który w przypadku zdarzenia losowego uchroni turystę przed kosztownymi konsekwencjami. Dlatego też warto przed wyjazdem się w nie zaopatrzyć.

Ubezpieczenie turystyczne - kiedy potrzebne, jak wybrać?

Polisa chroni turystę przed nieprzewidzianymi wydatkami w czasie podróży krajowej bądź zagranicznej – przede wszystkim mowa tutaj o kosztach leczenia (m.in. leczeniem za granicą, rehabilitacją), ale także kosztach wynikających z powrotu do kraju po wypadku, skradzionym bagażem etc. Warto zabezpieczyć się teraz, niż później płacić tysiące euro czy dolarów.

Do najistotniejszych elementów polisy podróżnej należą koszty leczenia. Ale są to także dodatkowe elementy, jak np. OC, czy dodatki dla aktywnych. Dzięki temu zapewnimy sobie pełną ochronę na czas pobytu np. za granicą.

Przede wszystkim ubezpieczenie podróżne powinno się wybierać pod kątem: kierunku wyjazdu; charakteru podróży (zwiedzanie, aktywny wypoczynek, podróż służbowa itp.); indywidualnych potrzeb (m.in. choroby przewlekłe).

Przyjęło się, że w wyjazdach zagranicznych do pokrycia kosztów leczenia wystarczy karta EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karta jest dokumentem unijnym wydawanym bezpłatnie, tym wszystkim, którzy opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne w Polsce. Dokument daje prawo do bezkosztowego leczenia w państwach należących do UE i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

EKUZ niestety charakteryzuje się ograniczonym zasięgiem terytorialnym i małym obszarem usług medycznych. Nie obejmuje chociażby kosztów transportu medycznego do Polski ani kosztów akcji ratunkowych – niezwykle drogich usług. Dlatego wybierając się w podróż, szczególnie poza granice kraju, dobrze jest wykupić ubezpieczenie turystyczne.

Rodzaje ubezpieczeń turystycznych

Turyści samodzielnie organizujący sobie wakacje muszą kupić polisę sami. Pomocne są tzw. porównywarki ubezpieczeniowe, które pozwalają porównać oferty ubezpieczycieli. Różnią się one między sobą nie tylko kwotami ubezpieczeń, ale i zakresem ochrony.

Osoby, które decydują się na wyjazd z biurem podróży, z zasady mają już zagwarantowane ubezpieczenie, wliczone w koszty wycieczki. Przepisy prawa stanowią, że organizator turystyki jest zobowiązany do ubezpieczenia swoich klientów od:

następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Mowa tutaj o zdarzeniach, w których turysta ponosi trwały uszczerbek na zdrowiu. Odszkodowanie jest rekompensatą za doznany ból, straty moralne;

kosztów leczenia (KL), m.in. wizyt lekarskich, środków medycznych, pobytów w szpitalu.

Kwota takiego ubezpieczenia turystycznego jest niska. Klientom proponuje się rozbudowane pakiety z wyższymi limitami wspomnianych świadczeń, które ponadto uwzględniają inne ubezpieczenia. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym większa pewność, że ubezpieczony nie będzie dopłacać z własnej kieszeni. Pakiety mogą obejmować:

ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, gdyby turysta (nieumyślnie) uszkodził czyjeś mienie bądź naraził zdrowie osoby trzeciej;

ubezpieczenie bagażu zapewniające ochronę w przypadku kradzieży, zniszczenia lub jego zgubienia;

koszty ratownictwa;

koszty przerwanej podróży lub koszty opóźnionego lotu;

assistance i auto assistance;

klauzula alkoholowa to rozszerzenie ubezpieczenia turystycznego (turysta może otrzymać odszkodowanie z ubezpieczenia KL i NNW za szkody powstałe, kiedy był pod wpływem alkoholu);

rozszerzenie polisy dla osób uprawiających sporty ekstremalne.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Załącznik do umowy ubezpieczenia turystycznego stanowią Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Dobrze, gdy wykupujący polisę się z nimi zapozna, by wiedzieć, na jakich warunkach i w jakim zakresie przysługuje mu ochrona, kiedy polisa nie zadziała, jak i jakich procedur wymaga się przy zgłaszaniu szkód – towarzystwa ubezpieczeniowe mają różne zasady dotyczące m.in. terminu zgłoszenia szkody. Zrobienie tego po wymaganym terminie lub niezgodnie z przyjętymi procedurami może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania.

Ubezpieczenie turystyczne w Polsce

Wybierając się na wakacje w kraju też warto wykupić polisę. Wyjazd może wiązać się z ryzykiem wypadku, z którego skutkami nie poradzi sobie ubezpieczenie zdrowotne NFZ. Takie ubezpieczenie turystyczne powinno obejmować ochronę NNW (czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków). NNW odróżnia je od polis zagranicznych, które skupiają się przede wszystkim na kosztach leczenia.

Podstawowe świadczenia zapewni poszkodowanemu w kraju NFZ, jeżeli ten opłaca składki. Dobrze jest też wykupić OC w życiu prywatnym, które coraz częściej wchodzi w skład ubezpieczeń turystycznych. OC zapewnia dodatkową ochronę, w przypadku krzywdy wyrządzonej osobie trzeciej (szkody majątkowe i osobowe). Mowa tutaj m.in. o nieumyślnym zniszczeniu cudzego sprzętu bądź mieniu hotelowym.

Ubezpieczenie turystyczne dla dziecka

Dziecko wyjeżdżające za granicę na obóz czy też innego typu wycieczkę, powinno posiadać ubezpieczenie turystyczne. Urazy i choroby są wpisane w życie małego podróżnika: udar słoneczny, złamana ręka, zatrucie, choroba zakaźna, to tylko niektóre zdarzenia, które mogą mieć miejsce podczas wakacji. Ubezpieczenie dla dziecka powinno obejmować szerszą ochronę niż tylko kwestię zdrowia. Ubezpieczenie OC, NNW, ubezpieczenie bagażu.

Ubezpieczenie turystyczne dla seniora

Osoby starsze przed wyjazdem powinny samodzielnie się ubezpieczyć. Przy wyborze polisy szczególną uwagę należy zwrócić na rozszerzenie zakresu ochrony o choroby przewlekłe.

Niestety, w przypadku seniorów wzrasta koszt ceny polisy turystycznej. Towarzystwa ubezpieczeniowe oceniają, że seniorzy częściej zmagają się z różnego rodzaju chorobami. Ponadto w ich przypadku istnieje większe ryzyko kontuzji i wypadków.

Senior wybierając optymalną polisę, zawsze powinien dokładnie zapoznać się z OWU, czyli Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

