Zagraniczny urlop. Z polisą czy bez? [BADANIE]

Na podróż bez wykupionej ochrony decyduje się co piąty polski turysta. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez rankomat.p.

Czy Polacy kupują ubezpieczenia turystyczne?

Polisa turystyczna gwarantuje spokojny i bezpieczny wypoczynek podczas wakacji. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez rankomat.pl - multiporównywarkę ubezpieczeń i usług finansowych, jeden na czterech Polaków zawsze kupuje ubezpieczenie podróżne przed wyjazdem na zagraniczny urlop. Na podróż bez wykupionej ochrony decyduje się co piąty polski turysta.

Wraz ze startem letniego sezonu urlopowego rankomat.pl zbadał podejście Polaków do zakupu ubezpieczenia podróżnego. Jak wynika z badania największej na rynku multiporównywarki ubezpieczeń i produktów finansowych, 26 proc. Polaków zawsze kupuje polisę turystyczną przed wyjazdem na zagraniczny urlop. Nieco większa grupa, bo 28 proc. czasami zapomina zabrać ze sobą na wyjazd polisę, choć docenia wagę i korzyści płynące z ubezpieczenia. Natomiast 20 proc. często decyduje się na wyjazdy bez ochrony ubezpieczeniowej.

- Wyjeżdżając za granicę, nawet na kilka dni, zawsze powinniśmy pamiętać o spakowaniu do walizki ubezpieczenia podróżnego. Odpowiednio dobrana polisa turystyczna ochroni nas przed niespodziewanymi kosztami nagłej choroby lub nieszczęśliwego zdarzenia. Dotyczy to nawet podróżujących po terytorium UE z Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego, która w pewnych sytuacjach nie pomoże, np. w przypadku transportu medycznego do Polski – mówi Robert Pelczar z rankomat.pl.

Czy pandemia wpłynęła na ubezpieczenia podróżne?

Mulitporównywarka rankomat.pl sprawdziła także, jak na zainteresowanie polskich turystów zakupem ubezpieczenie turystycznego wpłynęła niedawna pandemia COVID-19. Podczas jej trwania firmy ubezpieczeniowe dopasowały zakres ochrony oferowanych produktów o specjalne rozszerzenia, chroniące przed negatywnymi skutkami zakażenia koronowirusa podczas pobytu poza Polską.

Jak wynika z badania, tylko 20% Polaków przyznaje, że z powodu COVID-19 zaczęło bardziej świadomie podchodzić do ubezpieczenia turystycznego i kupuje je częściej niż to miało miejsce przez epidemią koronawirusa. Natomiast dla połowy ankietowanych trzy sezony wakacyjne w cieniu zagrożeń i ograniczeń związanych z COVID-19 nie są wystarczającym argumentem dla częstszego zakupu ubezpieczenia turystycznego.

- Polacy na nowo cieszą się ze swobody podróżowania i nie przywiązują już tak dużej wagi do zagrożeń wynikających z COVID-19. Jednak część ubezpieczycieli nadal oferuje w polisach turystycznych ochronę przed konsekwencjami zakażenia koronawirusem I kosztów z tym związanych. Dla własnego spokoju i bezpieczeństwa, wybierając ubezpieczenie turystyczne, warto porównać kilka ofert i wziąć pod uwagę tę polisę, która będzie oferowała ochronę przed skutkami zachorowania na COVID-19 podczas zagranicznego urlopu – mówi Michał Gołota, Brand Manager rankomat.pl.

Wakacyjna polisa ubezpieczeniowa chroni podróżujących przed nieprzewidzianymi sytuacjami, takimi jak nagłe wypadki, konieczność transportu medycznego, pobyt w szpitalu, a także utrata bagażu, anulowanie lub opóźnienie lotu. Dlatego warto tuż przed wyjazdem na długo wyczekiwany urlop sprawdzić, czy mamy ubezpieczenie podróżne i czy zabezpiecza ono w odpowiedni sposób nas i naszych bliskich.

Badanie zostało przeprowadzone przez rankomat.pl na próbie reprezentatywnej dla dorosłych Polaków w wieku 18-65 lat. Ankieta była realizowana online i obejmowała 858 respondentów.