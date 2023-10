Zniczodzielnie cieszą się coraz większą popularnością

Ważne

Zniczodzielnie to regały lub stojaki, na których możemy pozostawić zużyte znicze, pod warunkiem, że nie są one zniszczone. W zniczodzielni można zostawić pełne znicze, osłony do zniczy lub nowe wkłady. Szklany znicz po wypaleniu wystarczy umyć i pozostawić na regale. Dzięki temu, osoby dla których zakup znicza jest dużym wydatkiem mogą skorzystać z lampki pozostawionej przez kogoś innego.