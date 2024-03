Emerytury 2024. Od 1 kwietnia ZUS, obliczając emeryturę, będzie stosował nową tablicę średniego dalszego trwania życia

Od 1 kwietnia 2024 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych w procedurze obliczania wysokości emerytury będzie korzystał z nowej tablicy średniego dalszego trwania życia opublikowanej 26 marca 2024 r. przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ta nowa tablica nie dotyczy zasadniczo osób, które już wcześniej przeszły na emeryturę. Przeliczenie emerytury wg nowej tabeli jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy są nowe składki lub nowe dowody.

Tablica średniego dalszego trwania życia – wpływ na obliczenie emerytury

Obowiązek ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikatu w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn (wyrażonego w miesiącach) wynika upoważnienia ustawowego zawartego w art. 26 ust. 4 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, z późn. zm.).



Tablice te są podstawą do przyznania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego, a emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy - ustalonej w sposób, o którym mowa w art. 25 - przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego. Jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury zgodnie z art. 26 ust. 1 stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny.



Tablice służą również do obliczenia wysokości hipotetycznej emerytury (art. 50 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz. U. z 2023 r. poz. 1230, z późn. zm.).

Ważne Co to jest średnie dalsze trwanie życia? ZUS wyjaśnia, że średnie dalsze trwanie życia jest to przewidywana liczba miesięcy, przez którą emeryt będzie pobierać emeryturę.

Wzór na obliczenie emerytury

ZUS obliczając emeryturę dla osób, które urodziły się po 1948 roku, dzieli podstawę obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia.

Wzór na obliczenie emerytury: E=P/Śdtż

E - emerytura,

P - podstawa obliczenia emerytury,

Śdtż - średnie dalsze trwanie życia.

Jak ZUS ustala podstawę obliczenia emerytury? Ustalając podstawę obliczenia emerytury ZUS uwzględnia:

- zwaloryzowany kapitał początkowy (jeśli ubezpieczony był objęty ubezpieczeniem społecznym przed 1 stycznia 1999 r.);

- zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne, które zostały zapisane na koncie w ZUS tej osoby po 1998 r. (do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zacznie być wypłacana emerytura);

- zwaloryzowane środki, które są zapisane na subkoncie w ZUS (w tym również przeniesione z OFE) - jeżeli dana osoba jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE).



Jeśli ubezpieczony był objęty ubezpieczeniem społecznym przed 1999 r. i nie był objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi po 1998 r. do ustalenia podstawy jego emerytury ZSUS przyjmie jedynie kapitał początkowy tej osoby. Jeśli ubezpieczony ubiega się o:

- wcześniejszą emeryturę ,

- emeryturę obliczaną w tzw. mieszanej wysokości,

- emeryturę i spełnia warunki do przyznania okresowej emerytury kapitałowej ,

do ustalenia wysokości emerytury takiej osoby ZUS nie uwzględni środków, które są zapisane na subkoncie. Gdy dana osoba otrzymywała wcześniejszą emeryturę, to przy obliczeniu wysokości zasadniczej emerytury (gdy ta osoba osiągnie wiek emerytalny), ZUS pomniejszy podstawę obliczenia emerytury o łączną kwotę świadczeń, którą dotąd ta osoba otrzymała.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 26 marca 2024 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672) ogłasza się tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, stanowiącą załącznik do komunikatu.



Załącznik do ww. komunikatu:

Ukończone lata życia Miesiące ukończone powyżej pełnego roku życia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 30 588,7 587,8 586,8 585,8 584,9 583,9 583,0 582,0 581,0 580,1 579,1 578,2 31 577,2 576,2 575,3 574,3 573,4 572,4 571,4 570,5 569,5 568,6 567,6 566,6 32 565,7 564,7 563,8 562,8 561,8 560,9 559,9 559,0 558,0 557,0 556,1 555,1 33 554,2 553,2 552,3 551,3 550,4 549,4 548,5 547,5 546,6 545,6 544,7 543,7 34 542,8 541,8 540,9 539,9 539,0 538,0 537,1 536,1 535,2 534,2 533,3 532,3 35 531,4 530,4 529,5 528,5 527,6 526,6 525,7 524,7 523,8 522,8 521,9 520,9 36 520,0 519,0 518,1 517,1 516,2 515,3 514,3 513,4 512,4 511,5 510,6 509,6 37 508,7 507,7 506,8 505,8 504,9 503,9 503,0 502,0 501,1 500,1 499,2 498,2 38 497,3 496,4 495,4 494,5 493,6 492,6 491,7 490,8 489,8 488,9 488,0 487,1 39 486,1 485,2 484,2 483,3 482,4 481,4 480,5 479,5 478,6 477,7 476,7 475,8 40 474,8 473,9 473,0 472,1 471,1 470,2 469,3 468,3 467,4 466,5 465,5 464,6 41 463,7 462,7 461,8 460,9 459,9 459,0 458,0 457,1 456,2 455,2 454,3 453,3 42 452,4 451,5 450,6 449,6 448,7 447,8 446,9 446,0 445,0 444,1 443,2 442,3 43 441,4 440,4 439,5 438,6 437,6 436,7 435,8 434,9 433,9 433,0 432,1 431,1 44 430,2 429,3 428,4 427,5 426,6 425,7 424,7 423,8 422,9 422,0 421,1 420,2 45 419,3 418,4 417,4 416,5 415,6 414,7 413,8 412,8 411,9 411,0 410,1 409,2 46 408,2 407,3 406,4 405,5 404,6 403,7 402,8 401,9 401,0 400,1 399,1 398,2 47 397,3 396,4 395,5 394,6 393,7 392,8 391,9 391,0 390,1 389,2 388,3 387,4 48 386,5 385,6 384,7 383,8 382,9 382,0 381,1 380,2 379,3 378,4 377,5 376,6 49 375,7 374,8 374,0 373,1 372,2 371,3 370,4 369,6 368,7 367,8 366,9 366,0 50 365,2 364,3 363,4 362,5 361,6 360,8 359,9 359,0 358,1 357,2 356,4 355,5 51 354,6 353,7 352,8 352,0 351,1 350,2 349,3 348,4 347,6 346,7 345,8 344,9 52 344,0 343,2 342,3 341,5 340,6 339,7 338,9 338,0 337,2 336,3 335,4 334,6 53 333,7 332,9 332,0 331,1 330,3 329,4 328,6 327,7 326,8 326,0 325,1 324,3 54 323,4 322,6 321,7 320,9 320,0 319,2 318,3 317,5 316,6 315,8 314,9 314,1 55 313,2 312,4 311,5 310,7 309,9 309,1 308,2 307,4 306,6 305,7 304,9 304,1 56 303,2 302,4 301,6 300,8 299,9 299,1 298,3 297,4 296,6 295,8 294,9 294,1 57 293,3 292,5 291,6 290,8 290,0 289,2 288,4 287,5 286,7 285,9 285,1 284,3 58 283,4 282,6 281,8 281,0 280,2 279,4 278,6 277,8 277,0 276,2 275,3 274,5 59 273,7 272,9 272,1 271,4 270,6 269,8 269,0 268,2 267,4 266,6 265,8 265,0 60 264,2 263,5 262,7 261,9 261,1 260,3 259,6 258,8 258,0 257,2 256,4 255,7 61 254,9 254,1 253,3 252,6 251,8 251,0 250,3 249,5 248,7 248,0 247,2 246,4 62 245,6 244,9 244,1 243,4 242,6 241,8 241,1 240,3 239,6 238,8 238,0 237,3 63 236,5 235,8 235,0 234,3 233,6 232,8 232,1 231,3 230,6 229,9 229,1 228,4 64 227,6 226,9 226,2 225,5 224,7 224,0 223,3 222,5 221,8 221,1 220,3 219,6 65 218,9 218,2 217,5 216,8 216,0 215,3 214,6 213,9 213,2 212,5 211,8 211,1 66 210,4 209,7 209,0 208,3 207,6 206,9 206,2 205,5 204,8 204,1 203,4 202,7 67 202,0 201,3 200,6 199,9 199,2 198,5 197,8 197,1 196,4 195,8 195,1 194,4 68 193,7 193,0 192,3 191,6 191,0 190,3 189,6 188,9 188,2 187,6 186,9 186,2 69 185,5 184,9 184,2 183,5 182,8 182,2 181,5 180,8 180,2 179,5 178,8 178,2 70 177,5 176,8 176,2 175,5 174,8 174,2 173,5 172,9 172,2 171,5 170,9 170,2 71 169,6 168,9 168,3 167,6 167,0 166,3 165,7 165,0 164,4 163,7 163,1 162,4 72 161,8 161,1 160,5 159,8 159,2 158,6 157,9 157,3 156,6 156,0 155,4 154,7 73 154,1 153,5 152,8 152,2 151,6 150,9 150,3 149,7 149,0 148,4 147,8 147,2 74 146,5 145,9 145,3 144,7 144,0 143,4 142,8 142,2 141,6 140,9 140,3 139,7 75 139,1 138,5 137,9 137,3 136,7 136,1 135,5 134,9 134,3 133,7 133,1 132,5 76 131,9 131,3 130,7 130,1 129,5 128,9 128,3 127,8 127,2 126,6 126,0 125,4 77 124,8 124,2 123,6 123,1 122,5 121,9 121,3 120,7 120,2 119,6 119,0 118,4 78 117,8 117,3 116,7 116,1 115,6 115,0 114,4 113,9 113,3 112,7 112,1 111,6 79 111,0 110,5 109,9 109,4 108,8 108,3 107,7 107,2 106,6 106,1 105,5 105,0 80 104,4 103,9 103,3 102,8 102,2 101,7 101,2 100,6 100,1 99,5 99,0 98,5 81 97,9 97,4 96,9 96,4 95,9 95,4 94,9 94,4 93,8 93,3 92,8 92,3 82 91,8 91,3 90,8 90,3 89,8 89,3 88,8 88,3 87,8 87,3 86,8 86,3 83 85,8 85,3 84,9 84,4 83,9 83,5 83,0 82,5 82,0 81,6 81,1 80,6 84 80,2 79,7 79,3 78,8 78,4 78,0 77,5 77,1 76,6 76,2 75,8 75,3 85 74,9 74,5 74,0 73,6 73,2 72,8 72,4 71,9 71,5 71,1 70,7 70,3 86 69,8 69,5 69,1 68,7 68,3 67,9 67,5 67,1 66,7 66,3 65,9 65,6 87 65,2 64,8 64,4 64,1 63,7 63,4 63,0 62,6 62,3 61,9 61,6 61,2 88 60,8 60,5 60,2 59,9 59,5 59,2 58,9 58,5 58,2 57,9 57,5 57,2 89 56,9 56,6 56,2 55,9 55,6 55,3 55,0 54,6 54,3 54,0 53,7 53,4 90 53,0 52,8 52,5 52,2 51,9 51,6 51,3 51,0 50,7 50,4 50,1 49,9

Przeliczenie emerytury możliwe wyłącznie wtedy, gdy są nowe składki lub nowe dowody

ZUS informuje, że nowa tablica średniego dalszego trwania życia nie dotyczy osób, które już przeszły na emeryturę i nie odprowadzały nowych składek emerytalnych. Przeliczenie świadczenia (emerytury lub renty) jest możliwe wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach. Na przykład emeryt, który wciąż pracował i odprowadzał składki emerytalne może raz na rok lub po zakończeniu zatrudnienia doliczyć je do świadczenia, które już otrzymuje. Ale w takim przypadku najnowszą tablicę dalszego trwania życia ZUS zastosuje wyłącznie do dodatkowych składek, a nie do całego świadczenia - podkreśla ZUS.