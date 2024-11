Świadczenie przedemerytalne w 2025 roku. Dla kogo? Jaka kwota? Zasady i warunki

Świadczenie przedemerytalne to szczególna forma wsparcia dla osób, które utraciły pracę z przyczyn niezależnych od siebie przed uzyskaniem prawa do emerytury. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek przedemerytalny? Ile wynosi w 2025 roku? Oto szczegóły, zasady i wymagania, o których warto wiedzieć.

Świadczenie przedemerytalne to wsparcie finansowe dla osób, które zbliżają się do wieku emerytalnego, ale utraciły pracę z przyczyn niezależnych od siebie lub mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Celem tego świadczenia jest złagodzenie przejścia z aktywności zawodowej na emeryturę. Jakie warunki trzeba spełnić?

Dla kogo świadczenie przedemerytalne w 2025 roku?

Zasiłek przedemerytalny przyznawany jest po spełnieniu określonych warunków. Pierwsza część to warunki, które są wspólne dla wszystkich osób ubiegających się o świadczenie przedemerytalne.

Podstawowym warunkiem, aby ubiegać się o zasiłek przedemerytalny, jest aktywne poszukiwanie pracy, potwierdzone rejestracją w powiatowym urzędzie pracy. Kolejny warunek przyznania świadczenia przedemerytalnego mówi o tym, że należy pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni i potwierdzić to zaświadczeniem wydanym przez urząd pracy.

Warunki przyznania zasiłku przedemerytalnego to także obowiązek złożenia odpowiedniego wniosku. Ten należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego, że przez 180 dni pobieraliśmy zasiłek dla bezrobotnych. W tym czasie osoba bezrobotna nie może odmówić bez uzasadnionej przyczyny podjęcia zatrudnienia, o czym również powinna zostać wystawiona stosowna opinia przez urząd pracy.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie emerytalne w 2025 roku?

Na tym warunki przyznania zasiłku przedemerytalnego nie kończą się. Ostateczna decyzja zależy również od spełnienia indywidualnych kryteriów. W tym przypadku kluczowe znacznie mają przyczyny rozwiązania stosunku pracy, wiek oraz staż pracy. O świadczenie przedemerytalne może starać się osoba, która:

posiada co najmniej 20 lat stażu pracy (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna), osiągnęła wiek co najmniej 56 lat (kobieta) lub 61 lat (mężczyzna), a stosunek pracy został rozwiązany z powodu likwidacji pracodawcy lub jego niewypłacalności. Minimalny okres zatrudnienia u tego pracodawcy wynosił sześć miesięcy (lub w przypadku upadłości działalności pozarolniczej, minimalny okres opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wyniósł 24 miesiące).

(kobieta) lub (mężczyzna), (kobieta) lub (mężczyzna), a stosunek pracy został rozwiązany z powodu likwidacji pracodawcy lub jego niewypłacalności. Minimalny okres zatrudnienia u tego pracodawcy wynosił sześć miesięcy (lub w przypadku upadłości działalności pozarolniczej, minimalny okres opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wyniósł 24 miesiące). posiada co najmniej 30 lat stażu pracy (kobieta) lub 35 lat (mężczyzna), osiągnęła wiek co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna), a stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Minimalny okres zatrudnienia u tego pracodawcy wynosił sześć miesięcy.

(kobieta) lub (mężczyzna), osiągnęła (kobieta) lub (mężczyzna), a stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Minimalny okres zatrudnienia u tego pracodawcy wynosił sześć miesięcy. posiada co najmniej 35 lat stażu pracy (kobieta) lub 40 lat (mężczyzna), bez względu na wiek, a stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Minimalny okres zatrudnienia u tego pracodawcy wynosił sześć miesięcy.

Świadczenie emerytalne w 2025 roku. Jaka kwota?

Wysokość zasiłku przedemerytalnego reguluje Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych. Kwota podlega corocznej waloryzacji. W 2024 roku wynosi ona 1794,70 zł brutto. Wysokość świadczenia przedemerytalnego netto wynosi 1417,90 zł.

Ile wyniesie zasiłek przedemerytalny w 2025 roku? Tego dowiemy się w marcu, kiedy wejdzie w życie waloryzacja. Nie ma co liczyć na wysoki wzrost świadczenia, gdyż już wiadomo, że waloryzacja emerytur w przyszłym roku będzie najniższa od lat.

Należy też pamiętać, że kwota zasiłku przedemerytalnego może być obniżona, jeżeli wnioskodawca osiąga dodatkowe dochody, które muszą być zgłaszane do ZUS w ciągu 14 dni od ich uzyskania.

Wniosek o świadczenie przedemerytalne

Aby uzyskać zasiłek przedemerytalny z ZUS, należy złożyć odpowiedni wniosek. Jest to formularz ESP, który można pobrać online ze strony ZUS lub odebrać w dowolnej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty. Są to świadectwo pracy oraz informacje o okresach składkowych i nieskładkowych na formularzu ERP-6. Do kompletnego wniosku o zasiłek przedemerytalny potrzebne są również dokumenty, które wynikają z indywidualnych warunków przyznania świadczenia. Szczegółowa lista wymaganych załączników dostępna jest na oficjalnej stronie ZUS.

