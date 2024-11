Emerytura wyższa o 6246,13 zł od 1 stycznia 2025 r. Komu przysługuje? Jakie warunki trzeba spełnić?

Andrzej Duda podpisał ustawę, która gwarantuję wypłatę z urzędu 6246,13 zł w ramach świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 100 lat życia. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2025 r. Kto może liczyć na emeryturę honorową i jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dodatkowy zastrzyk gotówki? Oto szczegóły.

Czym jest emerytura honorowa? Nowe zasady wypłat od 2025 roku

Emerytura honorowa w Polsce to specjalne świadczenie przyznawane osobom, które ukończyły 100 lat. Wypłacana jest niezależnie od stażu pracy. Świadczenie jest przyznawane do końca życia. Seniorzy otrzymują go bez względu na to, czy pobierają inne świadczenia. Jednak, aby otrzymać rzeczony dodatek, muszą oni mieć polskie obywatelstwo.

Dotychczas przyznawane w drodze indywidualnych decyzji, to świadczenie zyskało od października ustawową podstawę prawną. Wraz z początkiem 2025 r. przyznanie świadczenia honorowego nastąpi z urzędu. Wysokość świadczenia wyniesie 6246,13 zł brutto miesięcznie i będzie corocznie waloryzowane. Waloryzacja ma się odbywać w marcu, na takich samych zasadach, jak ma to miejsce w przypadku emerytur i rent.

Komu przysługuje emerytura honorowa? 6246,13 zł dla tych roczników

Prawo do emerytury honorowej mają seniorzy, którzy ukończyli 100 lat lub ukończą je do 28 lutego 2025 roku. Wysokość świadczenia w kwocie 6246,13 zł przysługuje jednak wyłącznie osobom urodzonym w latach 1924 (od 1 marca) oraz 1925 (do 28 lutego 2025 roku). Świadczenie nie tylko jest opodatkowane na zasadach ogólnych, ale seniorzy odprowadzać będą od wypłacanej kwoty składkę zdrowotną.

Kto musi złożyć wniosek o emeryturę honorową? Jeden wyjątek

Dokument podpisany przez Andrzej Dudę wskazuje jasne, kto otrzyma emeryturę honorową. Świadczenie będzie przyznawane z urzędu po ukończeniu 100. roku życia. Tylko w jednym przypadku należy złożyć wniosek o wypłatę świadczenia honorowego.

Wniosek o wypłatę emerytury honorowej będą musieli złożyć tylko ci, którzy nie mają prawa do emerytury lub renty z racji zbyt małych okresów składkowych, lub ich całkowitemu braku.

"Decyzje w sprawie świadczenia honorowego przysługującego osobom, o których mowa powyżej, wydawać i świadczenie to wypłacać będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych w terminie płatności wskazanym w decyzji" - dodaje w wyjaśnieniu Kancelaria Prezydenta.

Ile osób pobiera emeryturę honorową? ZUS podał nowe dane

Aktualnie ZUS wypłaca emeryturę honorową 3300 osobom, z czego zdecydowana większość to kobiety. Statystycznie kobiety żyją dłużej, co przekłada się na większą liczbę beneficjentek tego świadczenia.

