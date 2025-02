Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomniał w piątek, że od 1 marca zmianie ulegną limity dorabiania do świadczeń dla rencistów i dla wcześniejszych emerytów. Przekroczenie limitów może skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłaty świadczenia przez ZUS.

Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna), mogą dorabiać do swojej emerytury bez żadnych ograniczeń. Wyjątkiem są seniorzy, którym ZUS podwyższył świadczenie do wysokości minimalnej emerytury, wynoszącej 1878,91 zł brutto. W przypadku tych świadczeń będą one wypłacane bez dopłaty do kwoty minimalnej – przekazał rzecznik ZUS Wojciech Dąbrówka.

Dorabianie do świadczeń emerytalnych i rentowych

W przesłanie informacji, ZUS przypomniał, że bez limitu zarobków mogą również pracować niektórzy renciści, w tym osoby pobierające renty dla inwalidów wojennych oraz inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy jest związana ze służbą wojskową. Przywilej ten dotyczy również osób, które pobierają renty rodzinne po zmarłych uprawnionych do tych świadczeń. W przypadku, gdy wypłacana jest renta rodzinna, która jest korzystniejsza kwotowo od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, można również osiągać zarobki bez żadnych ograniczeń.

Od 1 marca 2025 r. nowe, wyższe limity dorabiania dla rencistów i emerytów

W przypadku, gdy przychód będzie przekraczał 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju, ZUS może zmniejszyć wypłatę emerytury lub renty. Od 1 marca 2025 r. kwota ta wyniesie 5 934,10 złotych i jest większa o 220,90 zł w porównaniu do poprzednich miesięcy. Miesięczne zarobki nieprzekraczające tej kwoty nie wpłyną na wysokość wypłacanego świadczenia. W przypadku, gdy przychód jest wyższy, ale nie przekracza 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie może zostać odpowiednio pomniejszone.

Drugi próg wynosi 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, co od marca będzie równe 11 020,40 złotych. Wartość ta wzrasta o 410,20 zł. Jeśli pracujący wcześniejszy emeryt lub rencista przekroczy tę kwotę, ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia za dany miesiąc.