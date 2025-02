Od 1 marca 2025 r. najniższa emerytura i renta wynosić będą 1878,91 zł. MRPiPS ogłosiło wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na 2025 r.

Od 1 marca 2025 r. najniższa emerytura i renta wynosić będą 1878,91 zł. Wskaźnik waloryzacji świadczeń wyniesie 105,5 proc. Resort pracy ogłosił wysokość waloryzacji emerytur i rent w 2025 r.

Emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji. Chodzi o zwiększenie świadczeń o wskaźnik uwzględniający średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Terminem granicznym waloryzacji emerytur i rent jest 1 marca. Jednakże w tym roku część świadczeniobiorców otrzyma je jeszcze w lutym. Waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację. Wskaźnikiem waloryzacji jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na 2025 r. Z informacji opublikowanych przez resort rodziny, wynika, że wskaźnik waloryzacji świadczeń wyniesie 105,5 proc. Oznacza to, że od 1 marca 2025 r. najniższa emerytura i renta wynosić będą 1878,91 zł. Waloryzacji podlegają wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe, do których prawo powstanie do końca lutego 2024 roku.

W opublikowanym na stronie resortu komunikacie przypomniano, że podwyżka obejmie emerytury i renty w systemie powszechnym, rolniczym i mundurowym, a także świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne i dodatki do emerytur i rent. Resort szacuje, że koszt waloryzacji świadczeń wyniesie ok. 22,8 mld zł.

Nowe wysokości wybranych świadczeń od 1 marca 2025 r.:

1 878,91 zł – najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna (wzrost o 97,95 zł),

– najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna (wzrost o 97,95 zł), 1 409,18 zł – najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy (wzrost o 73,46 zł),

– najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy (wzrost o 73,46 zł), 348,22 zł – dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie i dodatek kombatancki (wzrost o 18,15 zł).

Waloryzacja emerytur: kiedy pierwsza wypłata?

Emeryci i renciści, którzy otrzymują swoje świadczenia pierwszego dnia miesiąca, zwaloryzowane emerytury i renty otrzymają jeszcze w lutym. Wypłata dla terminu płatności 1.03.2025 r. będzie realizowana na ogólnych zasadach przyjętych do wypłaty świadczeń. Jeżeli termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub w inne dni ustawowo wolne od pracy w Polsce wypłata realizowana jest do ostatniego roboczego dnia przed tym terminem. Środki na wypłaty są przekazywane na pocztę 3 dni robocze przed terminem płatności, a do banku na 1 dzień roboczy przed terminem płatności – wytłumaczył rzecznik ZUS. Oznacza to, że pierwsze wypłaty muszą być zrealizowane najpóźniej do 28 lutego 2025 r.