ZUS wyjaśnia, że osoby, które otrzymują rentę socjalną, mogą podejmować pracę zarobkową. Trzeba jednak wiedzieć, że przepisy przewidują progi przychodu, które powodują zmniejszenie bądź zawieszenie wypłaty tej renty. Uwaga! progi te zmieniają się co 3 miesiące. Ile wynoszą teraz?

Renta socjalna – ile wynosi. Kto może dostać takie świadczenie?

Aktualnie renta socjalna wynosi 1588,44 zł brutto. Świadczenie to podlega corocznej waloryzacji od 1 marca. Przyznawana jest na wniosek, po spełnieniu określonych warunków- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.



Rentę socjalną mogą otrzymać osoby pełnoletnie, u których lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS stwierdzi całkowitą niezdolność do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

- przed ukończeniem 18. roku życia,

- w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej − przed ukończeniem 25. roku życia,

- w trakcie kształcenia w szkole doktoranckiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.



Za osobę pełnoletnią uważa się nie tylko osobę, która ukończyła 18 lat, ale również kobietę, która zawarła związek małżeński po ukończeniu 16 lat.



Rentę socjalną ZUS może przyznać na stałe, gdy całkowita niezdolność do pracy jest trwała. Rentę socjalną można też otrzymać na czas określony, gdy niezdolność do pracy jest okresowa. Przyznanie i pobieranie renty socjalnej nie jest uzależnione od spełnienia warunku przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Renta przysługuje m.in. osobom posiadającym obywatelstwo polskie, które przebywają czasowo za granicą na przykład w celu nauki lub odwiedzin rodziny.

ZUS wyjaśnia też, że renta socjalna nie przysługuje osobie, która ma ustalone prawo między innymi do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy pobiera świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych.

Ponadto renta socjalna nie zostanie przyznana osobie, która jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych.

Co więcej - renta socjalna nie będzie przysługiwać także w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności.

Renta socjalna a renta rodzinna

Jeżeli wnioskodawca ubiega się o rentę socjalną i jednocześnie jest uprawniony do renty rodzinnej, której wysokość nie przekracza 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, to przysługuje mu prawo do obydwu tych świadczeń. Łączna wysokość renty rodzinnej i renty socjalnej nie może przekraczać 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jest to aktualnie kwota 3176,88 zł brutto (do 29 lutego br.). Jeśli łączna kwota obu świadczeń przekroczy 3176,88 zł brutto, ZUS obniży rentę socjalną. Obniżona renta socjalna nie może być jednak niższa niż 10 proc. najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy, czyli 158,44 zł brutto. Jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200 proc. najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy, renta socjalna nie będzie przysługiwać- wyjaśnia Krystyna Michałek z ZUS.

Czy na rencie socjalnej można pracować? Jakie są limity zarobków?

ZUS wyjaśnia, że osoby, które pobierają rentę socjalną, mogą podejmować pracę zarobkową.



Ale gdy niepełnosprawny ma prawo do renty socjalnej i osiąga przychód z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych (np. praca, zlecenie, działalność gospodarcza, służba w Policji, czy Wojsku Polskim.) - prawo do tej renty podlega zawieszeniu lub zmniejszeniu na takich samych zasadach jak renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.



Na ew. zawieszenie lub zmniejszenie renty socjalnej ma także wpływ przychód osoby niepełnosprawnej osiągany z zasiłków (chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego), wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.



Gdy przychód osiągany przez niepełnosprawnego z ww. tytułów jest:

- niższy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy – to rentę socjalną ZUS wypłaci w pełnej wysokości,

- wyższy od 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy i nie przekroczy 130% tego wynagrodzenia – to ZUS zmniejszy rentę socjalną o kwotę przekroczenia, ale nie wyższą niż kwota maksymalnego zmniejszenia (obowiązującą dla renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy),

- wyższy niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy – to ZUS zawiesi rentę socjalną.



ZUS informuje także, że przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie mają aktualnie wpływu na zmniejszenie lub zawieszenie renty socjalnej.



Opisane limity zarobkowe, które powodują zmniejszenie bądź zawieszenie wypłaty renty socjalnej zmieniają się co 3 miesiące.

Od grudnia 2023 r. do lutego 2024 r. granicą bezpiecznego dorabiania jest kwota 5036,50 zł brutto. Zarobki do tej kwoty miesięcznie nie spowodują zmniejszenia wypłacanej przez ZUS renty.

Natomiast, żeby ZUS nie wstrzymał wypłaty renty socjalnej, dodatkowy miesięczny przychód nie powinien być wyższy niż 9353,50 zł brutto - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.