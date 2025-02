Trzy nowe przywileje dla osób niepełnosprawnych i emerytów w rządowym programie budowy mieszkań

8000 mieszkań komunalnych chce w 2025 r. wybudować rząd (za pośrednictwem gmin). W kolejnych latach mieszkań będzie więcej. Z mieszkaniami wiążą się przywileje dla osób niepełnosprawnych i seniorów. Przywileje dotyczą pierwszeństwa w korzystaniu z lokali oraz możliwości korzystnego „przeskoczenia” ze zbyt dużego dla np. emeryta jego mieszkania własnościowego do mniejszego wynajętego od gminy (przy zachowaniu własności własnego mieszkania – ma być wynajęte gminie).

Np. seniorzy będą mieli dwa przywileje:

Przywilej 1 Prawo pierwszeństwa co do wynajmu mieszkań gminnych. To mają być mieszkania ze specjalnymi ułatwianiami niezbędnymi osobom niepełnosprawnym i seniorom.

Przywilej 2 oraz umożliwienie przeprowadzki z dotychczas zajmowanego lokalu do lokalu gminnego - rozumiem przez to pomoc w tej przeprowadzce od strony technicznej (przeniesienie majątku emeryta).

Rząd posługuje się pojęciem „osoba starsza”. Zobaczymy jaki będzie ostatecznie limit wieku powyżej którego będzie można skorzystać z przywilejów.

Przywileje dla osób niepełnosprawnych i emerytów - "przeskoczenie" z większego do mniejszego mieszkania

Ciekawy jest Przywilej 3. Czytamy w deklaracjach rządu- "osoba starsza będzie mogła wydzierżawić swoje mieszkanie gminie, w zamian uzyskując możliwość wynajęcia dostosowanego do jej potrzeb mieszkania komunalnego".

Przykład Emeryt (wdowiec) mieszka w starym mieszkaniu o powierzchni 65 m2 (trzy pokoje, jasna osobna kuchnia), Nie potrzebuje tak dużej powierzchni mieszkania. Wynajmie je gminie za 2700 zł. Sam otrzyma mieszkanie 42 m2 z dwoma pokojami, za które zapłaci miesięcznie 1900 zł czynszu.

Kluczowe pojęcia: "mieszkalnictwo społeczne 2025 r. i komunalne 2025 r."

Idzie nowe - więcej o 250% pieniędzy na mieszkalnictwo społeczne i komunalne (w 2025 r. takich mieszkań ma być łącznie wybudowanych 15 000). To jeden z pomysłów w Europie na rozwiązanie problemu mieszkaniowego. Np. wczoraj w Anglii tamtejszy rząd ogłosił plany wybudowania ... 10 miast!. W każdym ma powstać 10 000 domów. Łącznie jest to więc 120 000 domów (przystępnych cenowo!).

W Polsce są środki (2,5 mld zł) na wybudowanie 15 000. mieszkań komunalnych oraz budowanych przez społeczne inicjatywy mieszkaniowe i społeczne towarzystwa budownictwa społecznego. Niestety 2,5 mld zł to wspólna pula nie tylko na budowę, ale też na remonty i modernizację istniejących już miezkań.

Mieszkania własnościowe 2025 r.

Medialnie najmocniejsza są dopłaty do mieszkań własnościowych (w tym zakup domów z rynku wtórnego, a także zakup działki i budowę domów metodą gospodarczą"). Dla zakupu mieszkań z rynku wtórnego są limitach ceny metra kwadratowego. Limit wynosi do 10 tys. zł, a w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu - do 11 tys. zł. .Gminy będą mogły podnieść ten limit ceny - jest to nierealne bo gmina musiałaby płacić nabywcy mieszkania dopłaty do kredytów hipotecznych.