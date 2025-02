Nie będzie dopłat nie tylko w Warszawie. [Pierwsze Klucze] nie dla dużych miast. Limity 10.000 zł - 11.000 zł za m2 są za niskie

Średnie ceny transakcyjne zakupu nieruchomości dla Warszawy, Gdańska, Krakowa czy Wrocławia w przedziale około 13 000 zł do 15 500 zł. Limity w nowym rządowym programie dopłat do kredytów hipotecznych są dużo niższe (do 11 000 zł). Jest nieprawdopodobne, aby do rządowych dopłat z limitem 10 000 zł – 11 000 zł dołożyły się samorządy (rząd przewiduje taką możliwość).