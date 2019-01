Mniej przestępstw kryminalnych i większa wykrywalność - policyjne podsumowanie 2018 r.

Podsumowując 2018 rok można stwierdzić, że Polska to spokojny i bezpieczny kraj na tle innych państw europejskich. Liczby, tabele i wykresy towarzyszące rocznym podsumowaniom są powodem do dumy z poprawiających się w ogromnej większości danych związanych z bezpieczeństwem naszych obywateli, stanowiąc jednocześnie wyzwanie do dalszej pracy. Robimy wszystko, by liczby przestępstw, pokrzywdzonych, strat, wypadków i ich ofiar były coraz niższe. Za każdą z nich bowiem kryje się ludzka krzywda. Najwyższa od 1990 roku ocena naszej pracy oraz poczucie bezpieczeństwa Polaków są dla nas wyrazem uznania, za które dziękujemy. Obiecujemy, że nie spoczniemy w podejmowaniu wysiłków na rzecz dalszej poprawy bezpieczeństwa w Polsce.

Rośnie zaufanie do Policji. Polacy czują się bezpiecznie.

Ostania edycja badań CBOS pokazała, że 74% Polaków dobrze ocenia działania Policji. To najwyższa od 1990 roku ocena, która jednocześnie sprawiła, że Policja jest najlepiej ocenianą instytucją publiczną w kraju spośród ocenianych instytucji. Jednocześnie 86% Polaków ocenia Polskę jako bezpieczny kraj, zaś aż 93% ankietowanych zadeklarowało, że czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania. Tak dobre oceny największej w Polsce formacji mundurowej są wynikiem wytężonej pracy policjantek, policjantów i wspomagających ich pracowników Policji.

Spadek przestępczości.

W Polsce w roku 2018 popełniono 795.976 przestępstw, a ich wykrywalność wzrosła w porównaniu z 2017 rokiem o 1,6 % i wynosi 74,1%. Trzeba jednak wspomnieć w tym miejscu o mającej miejsce niezwykle istotnej zmianie przepisów karnych dotyczących niealimentacji. Wprowadzone zmiany sprawiły, że liczba takich przestępstw wzrosła z 16.893 w roku 2017 do 70.455 w roku 2018 (wzrost o 317%). Nie licząc niealimentacji w roku 2017 popełniono 765.176 przestępstw, zaś w roku 2018 popełniono 725.521 przestępstw, co wskazuje na spadek o aż 5,2%. Wykrywalność przestępstw (bez niealimentacji) wyniosła 60,6%.

Niemal pięcioprocentowy spadek (-4,8%) odnotowano w kategorii siedmiu najważniejszych przestępstw, najbardziej dokuczliwych dla obywateli. W roku 2017 popełniono ich 243.102 zaś w roku 2018 takich przestępstw popełniono 231.403. Jednocześnie wykrywalność tych przestępstw wzrosła o 1,2% w porównaniu do roku 2017.

Znacząco spadła liczba bójek i pobić. Rok 2017 podsumowano liczbą 5.071 zaś miniony rok liczbą 4.406 co stanowi ponad trzynastoprocentowy spadek (-13,1%).

Jeszcze większy spadek zanotowano w kategorii: rozboje, wymuszenia i kradzieże rozbójnicze. Tutaj w roku 2017 odnotowano 8.114 przestępstw, zaś w roku 2018 odnotowano ich 6.807, a zatem aż o 16,1% mniej.

Spadki odnotowano także w kategoriach „uciążliwych”, dotykających obywateli na co dzień. W roku 2017 odnotowano 111.291 kradzieży mienia, zaś w roku 2018 stwierdzono 103.218 kradzieży (-7,3%).

Uszkodzenia mienia to w 2017 roku 38.055 czynów przy 36.072 takich czynach w roku 2018 (-5,2%).

W minionym roku skradziono 9.075 samochodów i jest to pierwszy w historii spadek poniżej 10 tys. W roku 2017 skradziono 10.240 pojazdów. Różnica to -11,4%, a jednocześnie wykrywalność sprawców kradzieży samochodów wzrosła o 3%.

Cieszy spadek liczby przestępstw korupcyjnych. W roku 2017 było ich 33.459, zaś w ubiegłym roku 32.601 (-2,6%).

W przypadku przestępstw gospodarczych spadek wynosi 4,5%. W 2017 roku było ich 190.645, natomiast w 2018 roku 182.023.

Policja jest też skuteczniejsza w zabezpieczaniu mienia przestępców. W 2017 roku funkcjonariusze zabezpieczyli majątek o łącznej wartości 1.453.745,554 zł, zaś rok miniony to już mienie o wartości 1.814.753.642 zł.

Policja w ramach ustawowych zadań, mając na celu zwalczanie przestępczości narkotykowej ujawniła i zabezpieczyła w roku 2018 (bez CBŚ Policji) ponad 4 tony narkotyków, co daje tendencję wzrostową do roku poprzedniego o 30,2 %.

Ponadto ujawniono i zlikwidowano 1.224 nielegalne uprawy konopi innych niż włókniste, w których zabezpieczono 103.873 krzewów konopi, z których można potencjalnie otrzymać ponad 2 tony (2.285 kg) marihuany, której nie zdołano wprowadzić na rynek konsumencki. W 2018 roku policjanci ujawnili i zlikwidowali 10 nielegalnych laboratoriów produkujących narkotyki syntetyczne.

Jednym z najbardziej dotkliwych dla instytucji finansów publicznych, są przestępstwa oszustwa podatkowego, popełniane z wykorzystaniem „znikającego” podatnika, tzw. karuzela podatkowa. Sprawcy pozostający w łańcuchu karuzeli podatkowej, nie płacą podatku VAT, bądź wyłudzają jego zwrot z jednoczesnym uchylaniem się należności publicznoprawnych w postaci podatku dochodowego.

Przykładowe sprawy realizowane przez piony kryminalne Policji (bez CBŚ Policji):