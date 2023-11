Wyłączenie sędziego w procesie karnym. Kiedy ma miejsce i jak złożyć stosowny wniosek?

Niektórzy emeryci dostaną dwie emerytury w grudniu 2023 r. Ale za to w styczniu 2024 r. żadnej. Jak to możliwe?

Tak jest każdego roku. Zależy to od zwykłych terminów w jakich ZUS wypłaca emerytury. Część emerytów dostaje emeryturę 1. dnia każdego miesiąca. Jeżeli w ten dzień wypada święto, to ZUS wypłaca emeryturę wcześniej. A że 1 stycznia jest co roku świętem, to z tego powodu ci emeryci dostają dwie wypłaty w grudniu (za grudzień i za styczeń). Następną emeryturę ZUS wypłaci im dopiero 1 lutego.