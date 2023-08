Ubezpieczenie szkolne odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu wsparcia i bezpieczeństwa dla najmłodszych. Ochrona tego typu pozwala nie tylko na pokrycie ewentualnych kosztów związanych z wypadkami czy chorobami, ale także gwarantuje większy spokój rodzicom, opiekunom i nauczycielom. Powrót do szkoły nie zwiększa ryzyka wystąpienia nieszczęśliwego wypadku. Może się on przydarzyć niezależnie od miejsca i czasu, zarówno w domu, na podwórku, jak i podczas szkolnych wycieczek. Według informacji podawanych przez resort edukacji, na terenie placówek oświatowych dochodzi jednak nawet do 60 tysięcy wypadków każdego roku.