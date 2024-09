2520 zł dodatku dopełniającego dla rencistów. Sejm 13 września 2024 r. zacznie działać w tej sprawie

2520 zł dodatku dopełniającego dla rencistów. 11 września rozpoczęło się trzydniowe posiedzenie Sejmu. W piątek, 13 września Sejm zajmie się obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o rencie socjalnej.

Od środy, 11 września trwa trzydniowe posiedzenie Sejmu. W piątek Sejm zajmie się obywatelskim projektem dotyczącym nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Pierwotnie chodziło o zwiększenie wysokości renty socjalnej do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2520 zł dodatku dopełniającego dla rencistów

Po pracach w sejmowej komisji Polityki Społecznej i Rodziny, projekt ten zakłada wypłatę dodatku dopełniającego w wysokości 2520 zł osobom uprawnionym do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. 25 lipca 2024 r., na posiedzeniu sejmowej komisji Polityki Społecznej i Rodziny Katarzyna Ueberhan (Lewica) wskazała, że kwota 2520 zł nie jest przypadkowa, gdyż jest to kwota wynikająca z różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę, która aktualnie obowiązuje, tj. 4300 zł, a kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Przyznanie dodatku dopełniającego następować będzie z urzędu i nie będzie wymagało wydania decyzji. Dodatek dopełniający ma być wypłacany wraz z rentą socjalną. ZUS przekaże osobie pobierającej rentę informacje dotyczące przyznania dodatku. Ponadto, ma ją także udostępnić na jej profilu informacyjnym utworzonym w ZUS. W przypadku gdy rentę socjalną wypłacać będzie organ emerytalno-rentowy, informację o przyznaniu dodatku dopełniającego przekazuje ten organ.

Odmowa przyznania dodatku dopełniającego do renty socjalnej

Odmowa przyznania dodatku dopełniającego oraz wstrzymanie wypłaty tego dodatku w razie wystąpienia okoliczności powodujących zawieszenie prawa lub wstrzymanie wypłaty dodatku dopełniającego następuje w formie decyzji. Od decyzji odmownej będzie można się odwołać.

Waloryzacja dodatku dopełniającego do renty socjalnej

Projekt zakłada, że dodatek ten będzie corocznie waloryzowany 1 marca. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2025 r.

Co zakładał pierwotny projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej

Jak już wcześniej zostało wspomniane, pierwotna wersja projektu znacząco różniła się od obecnej. Renta socjalna miała wynosić 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Projektodawcy wskazywali, że chodzi tu o zapewnienie godnego życia osobom niepełnosprawnym, a obecna kwota renty socjalnej nie pokrywa koniecznych wydatków związanych z niepełnosprawnością. Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy ograniczająca podjęcie zatrudnienia oraz niska kwota renty socjalnej nie pozwalają na usamodzielnienie się, w wyniku czego osoby niepełnosprawne pozostają na utrzymaniu rodzin – napisano w uzasadnieniu do projektu.