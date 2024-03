1780,96 zł - taki przelew dostaną osoby całkowicie lub częściowo niezdolne do pracy. Także z powodu choroby alkoholowej.

Renta alkoholowa podlega waloryzacji. Od 1 marca 2024 r. osoby, które są do niej uprawnione, mogą więc liczyć na wzrost świadczenia. Jednak nie każdy dostanie tyle samo.

Komu przysługuje renta alkoholowa?

Od 1 marca 2024 r. emerytury i renty zostaną zwaloryzowanie od 12,12%. Dotyczy to także tzw. renty alkoholowej. Tak potocznie określa się świadczenie przyznawane w przypadku częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy w związku z pogorszeniem stanu zdrowia spowodowanym różnymi schorzeniami, w tym chorobą alkoholową.

REKLAMA

Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Aby osoby, u których występuje choroba alkoholowa mogły starać się o rentę, muszą spełniać określone warunki. Samo wystąpienie alkoholizmu nie jest w tym wypadku wystarczające. Kluczowe jest wykazanie, że wywołał on dodatkowe schorzenia, których skutkiem jest takie pogorszenie stanu zdrowia, które sprawia, że pracownik jest częściowo lub całkowicie niezdolny do pracy. W przypadku choroby alkoholowej są to najczęściej marskość wątroby, syndrom Otella, przewlekłe zapalenie trzustki, czy też uszkodzenie układu nerwowego. Warunkiem uzyskania renty są m.in.:

1) uzyskanie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS,

2) posiadanie odpowiedniego łącznego staż ubezpieczeniowego (okresów składkowych i nieskładkowych),

3) powstanie niezdolności do pracy w okresie:

- składkowym,

- nieskładkowym,

- nie później niż 18 miesięcy od dnia, w którym skończył się okres składkowy albo nieskładkowy.

Jak dostać rentę alkoholową?

Aby uzyskać orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, należy uzyskać od lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9). Lekarzem tym może być zarówno lekarz pierwszego kontaktu, jak i specjalista. Wydane przez niego zaświadczenie wraz z innymi niezbędnymi dokumentami należy złożyć w oddziale ZUS. Po rozpatrzeniu wniosku, ZUS wyznaczy termin komisji lekarza orzecznika ZUS. To on może uznać wnioskującego za osobę całkowicie albo częściowo niezdolną do pracy. Jeśli to zrobi, zostanie wydane orzeczenie o niezdolności do pracy.

Wymagany staż ubezpieczeniowy jest uzależniony od wieku wnioskującego w momencie powstania niezdolności do pracy. Gdy ubezpieczony ma:

- mniej niż 20 lat – wymagany staż ubezpieczeniowy to 1 rok,

- od 20 do 22 lat – wymagany staż ubezpieczeniowy to 2 lata,

- od 22 do 25 lat – wymagany staż ubezpieczeniowy to 3 lata,

- od 25 do 30 lat – wymagany staż ubezpieczeniowy to 4 lata,

- więcej niż 30 lat – wymagany staż ubezpieczeniowy to 5 lat. Jednak te 5 lat stażu ubezpieczeniowego powinno przypadać na ostatnie 10 lat przed złożeniem wniosku o rentę lub przed dniem, w którym powstała niezdolność do pracy.

Warunek ten nie musi być spełniony, jeśli wnioskujący jest:

1) kobietą i lekarz stwierdził, że jest całkowicie niezdolna do pracy, a jej okres składkowy wynosi co najmniej 25 lat,

2) mężczyzną i lekarz stwierdził, że jest całkowicie niezdolny do pracy, a jego okres składkowy wynosi co najmniej 30 lat.



Osiągnięcie stażu ubezpieczeniowego nie jest wymagane również w sytuacji, gdy:

1) niezdolność do pracy powstała w związku z wypadkiem w drodze do lub z pracy,

2) osoba została zgłoszona do ubezpieczenia i uległa wypadkowi, zanim ukończyła 18 lat lub w ciągu 6 miesięcy od ukończenia nauki w szkole (każdej szkole ponadpodstawowej).

Ile wynosi renta alkoholowa w 2024 r.?

Renta alkoholowa jest świadczeniem podlegającym waloryzacji. Najbliższa będzie miała miejsce od 1 marca 2024 r. Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony co najmniej o 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Jak wynika z komunikatu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 12 lutego 2024 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2024 r., wskaźnik ten w 2024 r. wynosi 112,12%. Oznacza to, że emerytury i renty wzrosną od 1 marca 2024 r. o 12,12%. Tym samym renta alkoholowa w przypadku częściowej niezdolności do pracy będzie wynosiła 1335,72 zł, natomiast renta w przypadku całkowitej niezdolności do pracy wyniesie 1780,96 zł, a więc wzrośnie o 252,28 zł.



Podstawa prawna

art. 12 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1251 ze zm.)