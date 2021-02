Stwierdzenie nieważności małżeństwa - na czym polega?

W Kościele katolickim nie mamy czegoś takiego jak „rozwód kościelny”, czy też „unieważnienie ślubu”. Zgodnie z prawem kanonicznym małżeństwo jest podniesione do rangi sakramentu i jest nierozerwalne. Jednak w Kościele katolickim spotykamy coś co nazywa się poprawnie stwierdzeniem nieważności małżeństwa. Polega to na tym, że stwierdzamy, że już w momencie zawierania sakramentu małżeństwa pojawiały się okoliczności prawne uniemożliwiające zawarcie małżeństwa.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa polega więc na udowodnieniu, że w dniu ślubu istniały okoliczności uniemożliwiające zawarcie małżeństwa. Mamy więc do czynienia z sytuacją, gdy małżeństwo wcale nie zaistniało.

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa prowadzi sąd kościelny lub trybunał kościelny. Działają one niemal w każdej diecezji. Sąd kościelny ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie w konkretnym przypadku małżeństwo faktycznie było nieważnie zawarte, czy wystąpiły okoliczności prowadzące do nieważności małżeństwa.

W ostatnich latach znacząco rośnie liczba spraw o nieważność małżeństwa. Wynika to przede wszystkim z faktu, że wiele małżeństw się rozpada, coraz więcej jest też rozwodów. W 2017 roku wydano w sądach kościelnych w Polsce 3875 wyroków w sprawach o nieważność małżeństwa. 2755 spraw, czyli ok. 71% ze wszystkich rozstrzygnięto pozytywnie, czyli za nieważnością małżeństwa. Obecnie co roku, do sądów i trybunałów kościelnych, trafia ok. 5000 spraw rocznie z prośbą o rozstrzygniecie czy małżeństwo zostało ważnie zawarte.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa krok po kroku

Trzeba pamiętać, iż prawo kanoniczne ma swoje niuanse, na które trzeba uważać. Bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia może okazać się, że prowadzenie procesu będzie trudne lub zostanie on niewłaściwie przeprowadzony. Dlatego, podobnie jak sądach państwowych, także w sądach kościelnych występują osoby znające to prawo. Są to adwokaci kościelni, którzy pomagają stroną w przygotowaniu pism lub też mogą je reprezentować przed sądem kościelnym. Mają odpowiednią wiedzę, doświadczenie i uprawnienia od kompetentnej władzy kościelnej do niesienia takiej pomocy.

Adwokatami kościelnymi są dr Michał Poczmański i Agata Nogaj, specjalizują się oni w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Są także autorami e-booku pod tytułem „Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Praktyczny przewodnik dla wiernych”. Patronem medialnym publikacji jest Infor.pl.

W książce znajdziemy mnóstwo konkretów i cennych wskazówek na temat procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa w Kościele katolickim. Autorzy przygotowali cztery rozdziały. Pierwszy zawiera niezbędną wiedzę na temat procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa proces krok po kroku. W drugim rozdziale zapoznamy się z wzorami pism procesowych z komentarzami adwokatów kościelnych, którzy prostym językiem objaśniają znaczenie procesowe przedstawionych dokumentów. Rozdział trzeci e-booka to szczegółowe omówienie konkretnych przypadków. Mamy tu aż 10 przykładów procesów małżeńskich toczących się przed sądami kościelnymi w Polsce. Do dyspozycji Czytelników mamy również Słowniczek zawarty w części czwartej. Znajdziemy tam ponad 30 pojęć technicznych, których znajomość będzie przydatna podczas prowadzenia procesu.

