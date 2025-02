Zmiany: Policja. Strażacy. Straż Graniczna. Z dodatkiem mieszkaniowym 900 zł - 1800 zł, ale bez prawa do protestów?

To informacja przekazana przez zastępcę przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Bartłomieja Mickiewicza. Upubliczniła ją Polska Agencja Prasowa. Dodatek mieszkaniowy 900 zł - 1800 zł mają otrzymać nie tylko policjanci, ale i strażacy oraz funkcjonariusze Straży Granicznej. To korzystna informacja. Pojawiła się jednak kwestia dodatkowa - rezygnacja z protestów służb mundurowych do końca 2029 r.

Rząd zaoferował mundurowym dodatek mieszkaniowy - miesięcznie od 900 zł do 1800 zł. Ta ostatnia wartość dotyczy prawdopodobnie takich miast jak Warszawa, w których jednak za 1800 zł nie można wynająć mieszkania. To polepsza sytuację policjantów zainteresowanych służbą np. w Warszawie, ale nie pozwala na wynajęcie mieszkania za 3500 zł.

Premier Donald Tusk podczas wtorkowej wspólnej konferencji z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Tomaszem Siemoniakiem zapowiedział, że od 1 lipca br. służbom mundurowym będzie wypłacany dodatek mieszkaniowy. Chodzi o funkcjonariuszy policji, straży pożarnej i straży granicznej. Wysokość dodatku w zależności od miejsca służby ma wynosić od 900 do 1800 zł. Dodatek nie będzie opodatkowany.

Za 900 zł - 1800 zł ograniczenie prawa do protestów służb mundurowych aż do 2029 roku?

Według Mickiewicza strażacy otrzymali we wtorek projekt porozumienia ze stroną rządową. Związkowiec krytykuje ten dokument:

Krytyka 1.

"Jest w nim mowa, że jeżeli je podpiszemy, to związek nie podejmie żadnych działań protestacyjnych do końca jego trwania. Tymczasem jest tam też mowa o ustawie modernizacyjnej policji na lata 2026-2029. Przepraszam, ale ja nie jestem w stanie zrzec się konstytucyjnego prawa do protestu do 2029 r., za to, że dostaniemy kartę mundurową i mieszkaniówkę"

Krytyka 2.

"To jest po prostu podejście absolutnie niepoważne. Mam nadzieję, że żaden związek zawodowy, a w szczególności moja struktura na takie coś się nie zgodzi"

Na razie nie znamy szczegółów propozycji dodatku mieszkaniowego 900 zł - 1800 zł

Z wywiadu wiceszefa "Solidarności" dowiadujemy się, że:

1) Dodatek mieszkaniowy 900 zł - 1800 zł dla służb to krok w dobrą stronę;

2) Związkowcom nie przedstawiono dotychczas żadnych aktów prawnych;

3) Jak powiedział, wejście w życie dodatku mieszkaniowego w lipcu jest rozwiązaniem kompromisowym. "Pierwsze założenia były takie, że dodatek będzie wprowadzany procentowo w ciągu trzech lat i dopiero w trzecim roku osiągnie 100 proc. tych stawek. Nasz postulat głosił, żeby wszedł od początku 2025 r. Ostatecznie wejdzie w całości jednorazowo, ale od lipca, więc nie jest to do końca dla nas satysfakcjonujące, ale jest to pewien kompromis"

4) Stawki są oparte na tych, które obowiązują w wojsku i będą się opierały na średnich cenach wynajmu mieszkań w danych powiatach. Przyznał jednak, że nie wie, jak będzie funkcjonował ten mechanizm. "Dokładnie będę w stanie wypowiedzieć się wtedy, kiedy dostaniemy akty prawne" - podkreślił.

Związkowcy oczekują nie tylko świadczenia mieszkaniowego 900 zł - 1800 zł, ale i odpraw mieszkaniowych

"Jest jeden tylko szkopuł w tym wszystkim i to podkreślaliśmy jako organizacje związkowe. Jeżeli mamy mówić o rozwiązaniach tożsamych do wojska, to w wojsku obowiązuje coś takiego jak odprawa mieszkaniowa, czyli funkcjonariusz, który odchodzi na emeryturę w związku z tym, że nie ma mieszkania służbowego, dostaje odprawę" - powiedział. Dodał, że takie rozwiązanie zostało pominięte w przypadku służb mundurowych. "Tego nie ma, czyli te rozwiązania nie są takie same, one są bardzo podobne"

Dodatek mieszkaniowy a wynajęcie mieszkania

Czy dodatek rozwiąże problem odejść np. z policji, odpowiedział, że "za 1800 złotych w Warszawie mieszkania się nie wynajmie, więc problemu to nie rozwiąże".

Ważne Dodatek na pewno pomoże funkcjonariuszom utrzymywać się w dużych miastach. "Fakt jest taki, ja to też chcę jasno podkreślić: i w policji, i w straży pożarnej funkcjonariusze nie są w stanie utrzymać się w Warszawie, wynajmując mieszkanie, otrzymując pensję" - powiedział. Związki zawodowe służb mundurowych w grudniu zdecydowały o rozpoczęciu akcji protestacyjnej. Świadczenia mieszkaniowe było obok 15-procentowej podwyżki jednym z postulatów związkowców.

Co z odprawami mieszkaniowymi dla policjantów - porównanie z żołnierzami

Odprawy należy odróżniać od świadczeń mieszkaniowych, o które zabiegają policjanci, Na dziś mają je żołnierze. Np. w 2023 r. Agencja Mienia Wojskowego wypłaciła żołnierzom odprawy mieszkaniowe za około 1 miliard zł:

1) 4200 odpraw mieszkaniowych za około 995 mln zł.

2) Średnia wartość odprawy mieszkaniowej wyniosła 238 000 zł.

3) Kilkudziesięciu żołnierzy otrzymało wyższe odprawy obliczone według wskaźnika 100%. Tu średnia wartość odprawy była bardzo wysoka. Prawie … 500 000. To maksymalna wysokość odprawy dla żołnierzy w 2023 r. W rok podwyższona została o prawie 100 000 zł (w porównaniu do 2022 r.).

Bardziej dokładanie dane pozyskała PAP - od Agencji Mienia Wojskowego. W 2023 r. wypłaciła żołnierzom 4176 odpraw mieszkaniowych. Średnia wysokość odprawy, uzależnionej m.in. od lat służby, wyniosła ponad 238 tys. zł, a maksymalna to ponad 733 tys. zł i została wypłacona jednemu żołnierzowi.

Ważne Art. 47 ustawy o zakwaterowaniu sił zbrojnych. Przepis stanowi, że: Odprawa mieszkaniowa wynosi 3% wartości przysługującego lokalu mieszkalnego za każdy rok podlegający zaliczeniu do wysługi lat, od której jest uzależniona wysokość dodatku za długoletnią służbę wojskową, i nie może być niższa niż 45% oraz wyższa niż 100% wartości przysługującego lokalu mieszkalnego.

Zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP odprawa mieszkaniowa przysługuje żołnierzowi zawodowemu zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej zamieszkałemu w kwaterze, który do dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej nie otrzymał decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego, o ile nabył prawo do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej.

Do odprawy uprawnieni są również małżonkowie, zstępni, wstępni, osoby przysposobione i osoby przysposabiające wspólnie zamieszkałe w dniu śmierci z żołnierzem zawodowym, który do dnia śmierci zajmował lokal mieszkalny lub nie otrzymał decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego, o ile do dnia śmierci nabył prawo do emerytury wojskowej lub jego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową.

Odprawę mogą otrzymać również żołnierze pełniący dobrowolną zasadniczą służbę wojskową albo terytorialną służbę wojskową, których śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową.