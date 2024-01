Umowa gminy z OSP w 2024 roku. Czy jest obowiązkowa? Co trzeba w niej uregulować? Sprawdź, jakie są zasady.

Zasady zawierania umów pomiędzy gminą a OSP

1) OSP działające na terenie danej gminy to te, które posiadają w danej gminie siedzibę, która została wskazana w KRS. O działaniu na terenie danej gminy nie przesądza udział w działaniach ratowniczych prowadzonych na jej terenie.

2) Podpisanie umowy z gminą nie oznacza, że OSP nie może prowadzić działań na terenie innych gmin. Jednostki OSP nadal mają obowiązek uczestniczyć, na wezwanie Państwowej Straży Pożarnej, w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania.

3) Jeżeli na terenie gminy nie działa jednostka ochrony przeciwpożarowej, gmina ma obowiązek zawarcia umowy z gminą sąsiednią, w której funkcjonuje taka jednostka (w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym/miejskim Państwowej Straży Pożarnej).

4) Obowiązek zawarcia umowy obciąża gminę, a nie OSP. To gmina musi przedstawić propozycje zawarcia umowy wszystkim działającym na jej terenie jednostkom OSP. Jeśli któraś z nich nie zdecyduje się na jej podpisanie, nadal może prowadzić działalność na terenie gminy, która w dalszym ciągu będzie musiała finansować jej działalność.

5) Treść umów zawartych z poszczególnymi jednostkami OSP działającymi na terenie tej samej gminy może być różna, jednak ich zakres przedmiotowy musi być zgodny z zakresem upoważnienia ustawowego i muszą one zawierać postanowienia dotyczące:

- podejmowanych działań, o których mowa w art. 3 ustawy o OSP, oraz

- obowiązków, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o OSP.

6) W umowach nie można regulować innych kwestii, wykraczających poza zakres wskazany przez ustawodawcę.

7) Umowa nie musi zobowiązywać OSP do podejmowania wszystkich działań, o których mowa w art. 3 ustawy o OSP. Mogą zostać w niej wskazane tylko niektóre działania z tego katalogu.