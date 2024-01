Ekwiwalent dla ratownika trzeba naliczać w systemie godzinowym. Sprawdź, czy wiesz, co to dokładnie oznacza.

Ekwiwalent przysługujący strażakom ratownikom nalicza się po zmianach w systemie godzinowym, licząc od zgłoszenia wyjazdu z jednostki. W uchwałach rad gmin nie mogą się już pojawiać zapisy dotyczące naliczania minutowego. Ale co zrobić, gdy w czasie jednej godziny dojdzie do kilku wyjazdów?

Ekwiwalent dla strażaka ratownika oblicza się w systemie godzinowym

Sposób naliczania ekwiwalentu przysługującego strażakom ratownikom jest kolejnym punktem zapalnym w zakresie tematyki ekwiwalentowej. Również ta regulacja zmieniła się od 1 stycznia 2022 r., ale jej brzmienie wywołało tyle wątpliwości, że po raz kolejny została znowelizowana już 8 września 2023 r. Podejmując uchwały w 2024 r. rady gmin muszą więc poświęcić jej należytą uwagę, by nie popełnić w tym zakresie błędu.

Od 8 września 2023 r. ekwiwalent pieniężny nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę liczoną od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej lub gotowości do wyjazdu w celu realizowania zadań, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 194 ze zm.), czyli w celu zabezpieczania obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, określonego w powiatowym (miejskim) planie ratowniczym, bez względu na liczbę wyjazdów w ciągu jednej godziny, a w przypadku kandydata na strażaka ratownika OSP – za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia. Rady gmin muszą pamiętać o tym, że od 1 stycznia 2022 r. nie wolno im zamieszczać w podejmowanych uchwałach zapisów o rozliczaniu ekwiwalentu w systemie minutowym – każdorazowo należy wypłacać go za pełną godzinę i nie wolno obniżać go proporcjonalnie, nawet jeśli aktywność strażaków ratowników trwała krócej niż 60 minut.

REKLAMA

Dwa wyjazdy w ciągu jednej godziny nie mają znaczenia dla wysokości ekwiwalentu strażaka ratownika

Dodatkowo, od 8 września 2023 r. jest już jasne, jak rozliczać ekwiwalent za dwa zdarzenia, które wystąpią w ciągu jednej godziny – ustawodawca jasno wskazał, że ekwiwalent nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę liczoną od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej lub gotowości do wyjazdu w celu zabezpieczania obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, określonego w powiatowym (miejskim) planie ratowniczym, bez względu na liczbę wyjazdów w ciągu jednej godziny.



Podstawa prawna

art. 3, art. 15, art. 15a ustawy z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 194 ze zm.)