Czym jest załatwienie sprawy bez zbędnej zwłoki? Jak należy interpretować to sformułowanie?

W dzisiejszej publikacji skupimy się na wyjaśnieniu zagadnienia związanego z załatwieniem sprawy bez zbędnej zwłoki. Oczywistym jest, że sformułowanie to powszechnie występuje w przestrzeni publicznej. Mimo to, wymaga doprecyzowania, gdyż jak pokazuje doświadczenie – w dalszym ciągu wiele osób nie wie, czym tak właściwie jest załatwienie sprawy bez zbędnej zwłoki i jak to wpływa na całokształt postępowania (odpowiedzialność pracownika organu). Przedmiotowe wyjaśnienia zostaną oparte o trafny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia z dnia 4 września 2014 r., sygn. akt: I SAB/Wa 247/14.

