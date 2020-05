Jakie są rodzaje i typy zakładów karnych?

Rodzaje zakładów karnych

W art. 69 Kodeksu karnego wykonawczego (dalej: k.k.w.) zostały wyróżnione cztery rodzaje zakładów karnych: dla młodocianych, dla odbywających karę po raz pierwszy, dla recydywistów oraz dla odbywających karę aresztu wojskowego.

W zakładzie karnym dla młodocianych umieszcza się skazanych, którzy nie ukończyli 21 roku życia, przy czym w uzasadnionych przypadkach skazany może mieć więcej niż 21 lat (art. 84 § 1 k.k.w.). Karę w tego rodzaju zakładzie może odbywać także dorosły skazany pierwszy raz, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami oddziaływania, zaś skazany wyróżnia się dobrą postawą. W tym przypadku dorosły skazany odbywa karę w zakładzie dla młodocianych za swoją zgodą i korzysta z uprawnień przysługujących młodocianemu (art. 84 § 2 k.k.w.).

reklama reklama



Polecamy: INFORLEX Twój Biznes Jak w praktyce korzystać z tarczy antykryzysowej Zamów już od 98 zł

Zakłady karne przeznaczone dla odbywających karę po raz pierwszy są przeznaczone dla skazanych jak wskazuje sam rodzaj zakładu, jak również dla skazanych odbywających zastępczą karę pozbawienia wolności orzeczoną w tej samej sprawie (art. 85 k.k.w.). Dodatkowo w tego rodzaju zakładzie umieszcza się skazanych na karę pozbawienia wolności, którzy nie zostali wymienieni w art. 86 k.k.w.

Zgodnie z art. 86 § 1 k.k.w. w zakładach karnych dla recydywistów penitencjarnych umieszcza się dorosłych skazanych za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności lub zastępczą karę pozbawienia wolności oraz ukaranych za wykroczenia umyślne karą aresztu lub zastępczą karą aresztu, którzy uprzednio już odbywali takie kary lub karę aresztu wojskowego za umyślne przestępstwa lub wykroczenia, chyba że szczególne względy resocjalizacyjne przemawiają za skierowaniem ich do zakładu karnego, w którym skazani odbywają karę po raz pierwszy. Dodatkowo w zakładzie karnym dla recydywistów karę może odbywać skazany określony w art. 65 Kodeksu karnego (dalej: k.k.) - tj. sprawca, który z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu lub popełnia przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa oraz wobec sprawcy przestępstwa o charakterze terrorystycznym oraz do sprawcy, który był uprzednio skazany w warunkach określonych w art. 64 §1 k.k., który odbył łącznie co najmniej rok kary pozbawienia wolności i w ciągu 5 lat po odbyciu w całości lub części ostatniej kary popełnia ponownie umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwo zgwałcenia, rozboju, kradzieży z włamaniem lub inne przestępstwo przeciwko mieniu popełnione z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia. Nadto w zakładzie karnym dla recydywistów umieszcza się skazanego, który w myśl art. 37 § 1 pkt. 2 i 5 Kodeksu karnego skarbowego (dalej: k.k.s.) uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu lub popełnia przestępstwo skarbowe, działając w zorganizowanej grupie albo w związku mającym na celu popełnienie przestępstwa skarbowego. W przypadku skazanych z art. 65 k.k. i art. 37 §1 pkt 2 i 5 k.k.s. muszą przemawiać szczególne względy resocjalizacyjne.