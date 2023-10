Wybory 2023. Do spisu wyborców za granicą można dopisać się tylko do wtorku 10 października

Osoby głosujące za granicą otrzymają trzy karty do głosowania – jedną w wyborach do Sejmu, drugą w wyborach do Senatu, a trzecią – referendalną. Karta do głosowania w wyborach do Sejmu będzie wyglądać jak w okręgu nr 19 (Warszawa), zaś karta do głosowania w wyborach do Senatu będzie wyglądać jak w okręgu nr 44 (obejmującym 4 stołeczne dzielnice: Białołękę, Bielany, Śródmieście i Żoliborz).