Co się dzieje zaraz po wyborach do Parlamentu Europejskiego?

W dniach następujących bezpośrednio po ogłoszeniu wyników nowi posłowie do nowego Parlamentu formują grupy polityczne. Skład polityczny nowego Parlamentu może wymagać zawiązywania nowych sojuszy i mogą powstać nowe grupy. Podczas pierwszej sesji plenarnej nowy Parlament Europejski wybierze swojego nowego przewodniczącego. Nowy Parlament wybierze następnie nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej, a następnie przesłucha i zatwierdzi całą Komisję.

Czym są grupy polityczne w Parlamencie Europejskim?

Posłowie do Parlamentu Europejskiego są wprawdzie wybierani w poszczególnych państwach, jednak zasiadają w grupach politycznych opierających się na wspólnej podstawie i tożsamości politycznej, co daje indywidualnym posłom większy wpływ. Regulamin parlamentarny wymaga, aby każda grupa składała się z co najmniej 25 posłów i reprezentowała co najmniej jedną czwartą państw członkowskich UE. Zasadniczo w okresie poprzedzającym wybory partie polityczne w państwach członkowskich deklarują przynależność do którejś z istniejących grup albo wyrażają zamiar utworzenia nowej grupy bądź przystąpienia do grupy nowo powstałej i często prowadzą kampanię wspólnie, przynajmniej w pewnym zakresie. Obecnie w Parlamencie jest osiem grup.

