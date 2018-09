Wybory samorządowe 2018: głosowanie korespondencyjne po zmianach

Już w dniach 21 października oraz 4 listopada wybierzemy lokalnych włodarzy tj. wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz radnych gminnych, powiatowych, wojewódzkich i dzielnicowych. Wybory samorządowe 2018 odbędą się na innych niż dotychczas zasadach, co spowodowane jest dużą nowelizacją prawa wyborczego (Dz.U. z 2018 r. poz. 130), która weszła w życie 31 stycznia 2018 r. Oprócz takich zmian jak wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów, prezydentów miast czy nowej definicji znaku ,,X’’ parlament zdecydował o ograniczeniu kręgu podmiotów uprawnionych do głosowania korespondencyjnego.

Jak było przed nowelizacją?

Głosowanie korespondencyjne to nic innego jak prawo do wysłania swojego głosu pocztą. Możliwość oddania głosu w wyborach samorządowych poprzez instytucję głosowania korespondencyjnego przewidziana była dotychczas dla osób niepełnosprawnych, seniorów oraz Polaków mieszkających za granicą.

reklama reklama

Ograniczenie kręgu uprawnionych

Rząd początkowo planował całkowite zniesienie instytucji głosowania korespondencyjnego. Dopiero na skutek poprawek senatu do Kodeksu wyborczego podtrzymano istnienie tej instytucji jednak znacząco ograniczono krąg osób uprawnionych do skorzystania z tego rodzaju głosowania.

Otóż według nowych przepisów możliwość skorzystania z głosowania korespondencyjnego przysługiwać będzie tylko osobom niepełnosprawnym. Ustawodawca wyraźnie zaznacza, że chodzi tu jedynie o osoby, u których stwierdzono umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Jak zagłosować?

Aby zagłosować korespondencyjnie wyborca będzie musiał zgłosić taki zamiar komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed dniem wyborów. Zgłoszenia takiego będzie można dokonać ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Komisarz wyborczy przekaże zgłoszenie urzędnikowi wyborczemu, który w razie potrzeby, będzie mógł wezwać zainteresowanego do uzupełnienia zgłoszenia.