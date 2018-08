Wybory samorządowe 2018: karta do głosowania w formie płachty

Szef PKW: w wyborach samorządowych karta wyborcza będzie miała formę tzw. płachty

W wyborach samorządowych karta wyborcza będzie miała formę tzw. płachty - poinformował w poniedziałek szef PKW Wojciech Hermeliński. Jego zdaniem płachta będzie wygodna dla wyborcy, ułatwi prace komisjom wyborczym i zmniejszy możliwość fałszowania głosów.

Od listopada 2016 r. do czerwca 2017 r. PKW i KBW prowadziły konsultacje nt. kształtu kart do głosowania w wyborach samorządowych w 2018 r. W badaniu prawie 71 proc. badanych opowiedziało się za tym, by karta do głosowania miała kształt książeczki; niespełna 10 proc. wyborców wybrało kartę wielkoformatową, tzw. płachtę.

Na poniedziałkowym posiedzeniu Państwowa Komisja Wyborcza podjęła decyzję, że karta wyborcza w jesiennych wyborach samorządowych będzie miała formę tzw. płachty. Szef PKW wskazywał, że w wyniku styczniowej nowelizacji Kodeksu wyborczego zmniejszyła się dopuszczalna liczba kandydatów na liście, co - jak zaznaczył - spowodowało, że płachta będzie znacząco mniejsza, niż mogłaby być w oparciu o przepisy Kodeksu wyborczego sprzed nowelizacji.

"Kodeks wyborczy zmienił zasadę liczby kandydatów - kiedyś można było zgłaszać dwa razy tyle kandydatów, ile jest mandatów. Teraz można zgłaszać tylu kandydatów, ile jest mandatów plus dwa. W związku z tym karty będą mniejsze, będą miały rozmiar od A4 do A2, więc nie będą tak wielkie, jak pierwotnie przewidywana A0, która była ogromną płachtą" - mówił Hermeliński.

Zdaniem szefa PKW, głosowanie na jednostronnie zadrukowanej płachcie będzie dużo wygodniejsze dla wyborcy. W ocenie Hermelińskiego, taka forma karty będzie także ułatwieniem dla komisji wyborczych i przyspieszy proces liczenia głosów. "W związku z tym będzie też mniejsza możliwość fałszowania, gdyby ktoś, nie daj Boże, chciał tam jakieś znaczki dostawiać, fałszować. Mamy nadzieję, że takich sytuacji nie będzie w ogóle" - dodał.

Hermeliński poinformował, że karta wyborcza w formie tzw. książeczki będzie stosowana, jeśli liczba komitetów wyborczych na liście wyborczej będzie większa niż 20. "Wtedy, rzeczywiście nie zmieściłyby się te wszystkie komitety, w związku czym książeczka będzie potrzebna" - ocenił szef PKW. Jednak, jak dodał, karta-książeczka nie będzie przeważać w wyborach samorządowych.

Wybory samorządowe odbędą się 21 października. Dwa tygodnie później, 4 listopada przeprowadzona zostanie druga tura głosowania tam, gdzie w pierwszej turze nie zostanie wybrany wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wybieranych będzie blisko 47 tys. radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz blisko 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska

