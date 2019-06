Mandat za podlewanie ogródka - kiedy i w jakiej wysokości?

Zakaz podlewania ogródków z wodociągu gminnego

W czasie upałów niektóre gminy wprowadzają zakaz podlewania ogródków czy nawet upraw rolnych.

Uprawnienie gmin do takich działań wynika z art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (dalej jako u. s. g.). Zgodnie z tym przepisem w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

reklama reklama



Polecamy: Darowizny, testamenty, spadki (PDF)

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 13 lutego 2018 r., sygn.. II OSK 994/16 stwierdził, iż „w okresie wystąpienia katastrofy naturalnej - suszy, w sytuacji, gdy nie został wprowadzony na danym obszarze stan klęski żywiołowej, gmina może w drodze przepisów porządkowych, na podstawie art. 40 ust. 3 u.s.g., ustanowić zakaz podlewania z wodociągu gminnego, ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych oraz trawników i upraw rolnych”. NSA podkreślił, iż „zachowanie bezpieczeństwa publicznego polega na utrzymaniu nienaruszalności życia, zdrowia, wolności, majątku prawnego wspólnych dóbr, jak np. publicznych urządzeń do zaopatrywania w wodę. Nie ulega wątpliwości, że dostęp do wody, w szczególności w okresie długotrwałej suszy, jest niezbędny dla ochrony zdrowia i życia ludzkiego".

Grzywna za naruszenie przepisów porządkowych

Przepisy porządkowe mogą przewidywać za ich naruszanie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

Jakie kara grozi zatem za podlewanie ogródka pomimo gminnego zakazu?

Stanowi o tym art. 54 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (dalej jako k.w.)

Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Najniższa możliwa wysokość grzywny to 20 zł.

Nielegalny pobór wody

Wyższe kary przewidziano za bezprawne podłączenie się do hydrantu, przykładowo po to, żeby podlać trawnik. Do 5000 zł grozi za nielegalny pobór wody z urządzeń wodociągowych, o czym stanowi ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Polecamy serwis: Gmina