Aplikacja kontrolowana przez FBI pomogła rozpracować grupę narkotykową. Zapadł prawomocny wyrok

Sąd Apelacyjny w Krakowie uznał, że dane z aplikacji Anom, kontrolowanej przez FBI, mogły być wykorzystane przez polski wymiar sprawiedliwości jako dowód w postępowaniu przeciwko grupie handlującej narkotykami. Sąd utrzymał kary do 9 lat więzienia dla ośmiu osób, a jedną osobę uniewinnił.

Proces odwoławczy dotyczył 9 z 14 osób, które zostały nieprawomocnie skazane w październiku 2022 r. przez Sąd Okręgowy w Tarnowie. Oskarżeni byli o obrót krajowy i przemyt dużych ilości narkotyków, a większość z nich również o działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.

Rozpracowanie grupy

Grupę rozpracowano dzięki aplikacji Anom, kontrolowanej przez FBI, zainstalowanej na telefonach oskarżonych. Obrona podważała możliwość wykorzystania danych z tej aplikacji jako dowodu w śledztwie prokuratury i w postępowaniu sądowym.

Decyzja sądu apelacyjnego

Sąd Apelacyjny nie podzielił argumentacji obrońców dotyczącej legalności tych dowodów. Uznał, że ich wykorzystanie było dopuszczalne w procesie. Sąd uniewinnił jednak jednego z dziewięciu mężczyzn, którzy odwołali się od wyroku pierwszej instancji, ze względu na wątpliwości co do obciążających go dowodów.

Konsekwencje wyroku

W przypadku sześciu oskarżonych, sąd zmniejszył wysokość kwot przepadku korzyści z przestępstwa. W pozostałym zakresie utrzymał orzeczenie Sądu Okręgowego w Tarnowie. Wyrok jest prawomocny, z wyjątkiem kwestii dotyczącej kosztów sądowych.

Kara za handel narkotykami

Tarnowski sąd w październiku 2022 r. wymierzył 14 osobom kary od 3 do 9 lat więzienia i grzywny od 8 do 100 tys. zł. Orzekł też przepadki uzyskanych korzyści majątkowych sięgających 9 mln zł. Wobec tych, którzy zdecydowali się na współpracę z organami ścigania, zastosowano nadzwyczajne złagodzenie kary.

Wykorzystanie aplikacji Anom

Rozpracowanie grupy stało się możliwe dzięki wykorzystaniu danych z aplikacji Anom. Program służący anonimowej, utajnionej komunikacji był zainstalowany w telefonach osób biorących udział w obrocie środkami odurzającymi. Handlujący narkotykami nie wiedzieli, że dostęp do aplikacji mają także służby amerykańskie. Grupę działającą w Polsce rozpracowano przy współpracy z polskim CBŚP.