NSZZ Policjantów: Podwyżki od 480 zł do 1970 zł. Wykaz dla wszystkich grup zaszeregowania [Tabela]

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 zagwarantowane zostało podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy o 20 proc. w stosunku do roku 2023, poprzez waloryzację kwoty bazowej.

Ustalona kwota bazowa dla funkcjonariuszy wynosi 2 088,77 zł i w konsekwencji powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie funkcjonariuszy od 1 stycznia 2024 r. wzrośnie o następującą kwotę (bez nagrody rocznej):

1 359 zł w Policji i Straży Granicznej,

1 340 zł w Państwowej Straży Pożarnej,

1 575 zł w Służbie Ochrony Państwa.

Realizacja podwyżek funkcjonariuszy, z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r., nastąpi po uchwaleniu i opublikowaniu ustawy budżetowej na rok 2024. Wymagać to będzie nowelizacji rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji tzw. płacowych, określających nowe wyższe stawki uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami do uposażenia. Wejście w życie znowelizowanych rozporządzeń MSWiA uzgadnianych ze stroną społeczną będzie podstawą do wypłaty podwyższonych uposażeń z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r

Związkowcy o podwyżkach

Komunikat ze strony www NSZZ Policjantów:

Z naszych wyliczeń wynika, że policjant na 2. grupie, z 3-letnim stażem dostanie 722 złote brutto podwyżki, dzielnicowy na 4. grupie, z 10-letnim stażem dostanie prawie 800 złotych brutto, a np. detektyw i starszy dzielnicowy, na 5. grupie, z 15-letnim stażem dostanie 900 złotych brutto. Szef NSZZ wyjaśnia również, „że wzrost kwoty bazowej nie oznacza podwyżki całości policyjnego uposażenia, które składa się ze zbyt dużej liczby składników”. „Nie ma co ukrywać, że jest to problem, którego od lat nikt nie chce rozwiązać” – mówi w rozmowie z redakcją. Podkreśla, że mundurowi zdecydowanie woleliby „żeby skorzystano np. z rozwiązania takiego jak w przypadku nauczycieli, że to podwyżka »na sztywno«, da określoną kwotę na określonych stanowiskach.”

Zatrzymanie funkcjonariuszy w służbie bezwzględnie wiąże się z finansami. Tu oprócz jednorazowej rekompensaty waloryzacji uposażeń należy wdrożyć kilka rozwiązań systemowych, o których już z wiceszefami resortu rozmawialiśmy 23 grudnia ubiegłego roku. Są to rozwiązania zachęcające doświadczonych policjantów, by nie odchodzili na emeryturę. A to naprawdę jest możliwe, jeśli system uznaniowy zastąpimy mechanizmem zależnym od stażu służby i od dobrej policyjnej roboty.”

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów