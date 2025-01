Propozycja: Do 1000 zł dodatku motywacyjnego z Funduszu Pracy [Interpelacja]

Przykład

„Pracownikom wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy zatrudnionym na stanowiskach młodszego doradcy do spraw zatrudnienia, doradcy do spraw zatrudnienia, starszego doradcy do spraw zatrudnienia, młodszego doradcy zawodowego, doradcy zawodowego, starszego doradcy zawodowego, specjalisty do spraw rozwoju zawodowego, specjalisty do spraw programów oraz doradcy EURES i asystenta EURES oraz osobom zatrudnionym w Ochotniczych Hufcach Pracy na tych stanowiskach, może być przyznany dodatek motywacyjny w wysokości do 1000 zł miesięcznie, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.”.