Min edukacji B. Nowacka ogłosiła klęskę nauczycieli. Choć nie mają tak źle jak w zasiłku pielęgnacyjnym. Tam nie 3% a 0% [Podwyżki 2026 r.]

Klęska. Nie ma innego słowa na ofertę rządu podniesienia pensji nauczycieli na 2026 r. o 3%. Taką dziś propozycję podwyżek upubliczniła min. edukacji narodowej B. Nowacka. Choć nie jest to aż trudna sytuacja jak w zasiłku pielęgnacyjnym, który od 2019 r. ma całe 0% podwyżki. Co łączy pensję nauczyciela i zasiłek pielęgnacyjne 215,84 zł? W przypadku obu świadczeń ich wspólnym elementem jest brak automatycznej waloryzacji. Za każdym razem trzeba uzyskać "Tak dla podwyżek" (w praktyce od Ministra Finansów). Jak to się skończyło dla zasiłku pielęgnacyjnego wiadomo - brakiem podwyżek od wielu lat. W przypadku nauczycieli będą to symboliczne podwyżki rzędu kilku procent rocznie (3% na 2025 r. według aktualnej propozycji Ministerstwa Edukacji). Porównanie pensji nauczycieli z zasiłkiem pielęgnacyjnym jest małą prowokacją intelektualną - pokazuje minusy braku automatycznej waloryzacji.

W efekcie propozycji rządu nauczyciele zapowiadają protesty od 1 września 2026 r. - na razie będzie to oflagowanie szkół.

Min edukacji B. Nowacka ogłosiła klęska nauczycieli z podwyżkami. Choć nie mają tak źle jak w zasiłku pielęgnacyjnym. Tam nie 3% a 0% podwyżki

Przez ostatnie 1,5 roku nauczyciele negocjowali z rządem prowadzenie bardzo korzystnej zmiany w systemie podwyżek. Nie chodziło o to, o ile procent wzrośnie pensja nauczyciela w 2026 r. albo w 2027 r. Nauczyciele walczyli o skorelowanie swoich wynagrodzeń z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Rośnie średnia pensja w Polsce, to automatycznie rośnie wynagrodzenie nauczyciela. Bez negocjacji z politykami, bez zabiegania o ich korzystne dla nauczycieli decyzji. Nie udało się. Projekt obywatelski nowelizacji Karty Nauczyciela, który wiązał pensję nauczyciela z pensją średnią w gospodarce, jest zamrożony w Sejmie (na dziś - nauczyciele obawiają się, że nowelizacja zostanie przeprowadzona tuż przed wyborami w 2027 r. do Sejmu z odroczonym terminem wejścia w życie)

Ważne Nauczyciele przez 1,5 roku walczyli nie tyle o podwyżkę 20% co stworzenie stałego powiązania ich pensji z pensją przeciętną w gospodarce. Finalnie otrzymają 3% podwyżki i brak (na dziś) mechanizmu waloryzacji pensji.

Jakie podwyżki mieliby nauczyciele na podstawie nowelizacji Karty nauczyciela, o którą zabiegają

Nie wiadomo jaki będzie ostatecznie punkt odniesienia dla nauczycieli. Np. przeciętne wynagrodzenie miesięcznego w gospodarce narodowej wyniosło 7140,52 zł, a w drugim półroczu 2024 r. wyniosło 7262,39 zł. Czyli nauczyciel dyplomowany zarabiałby 7262,39 zł brutto. Dziś zarabia 6211 zł brutto. Po podwyżce o 3% będzie zarabiał 6397 zł. Podwyżka wyniesie 186 zł.

W Polsce warto mieć automatyczną waloryzację pensji i świadczeń

Dobrze pokazuje różnice między automatyczną waloryzacją a jej brakiem Porównanie zasiłku pielęgnacyjnego ze świadczeniem pielęgnacyjnym. Zasiłek pielęgnacyjny nie jest podwyższony w Polsce od 2019 r. Wciąż wynosi 215,84 zł. I tak kwota będzie prawdopodobnie zamrożona aż do 2028 r. Wtedy ewentualnie otworzy się okienko na podwyżkę zasiłku pielęgnacyjnego. Teraz porównajmy to ze świadczeniem pielęgnacyjnym. W 2019 r. wynosiło 1583,00 zł zł. W 2024 r. jest to 3 287 zł. Wzrost wyniósł więc w 6 lat aż 107.64%.

