Rynek podrabianych towarów wciąż generuje zyski

Podrobiony towar to nic innego jak imitacja danego oryginalnego towaru, mająca uchodzić za oryginał. Firma produkująca podrobiony towar, nie posiada prawa do wykorzystywania znaku towarowego na wytwarzanych przez siebie towarach.

Wydaje się, że posiadanie podrobionych ubrań, czy torebek i innych akcesoriów, spotyka się raczej ze społeczną dezaprobatą, a nawet krytyką, a jednak mimo to rynek produktów podrabianych kwitnie i generuje ogromne zyski. Aktualnie można znaleźć w zasadzie niemal każdy luksusowy produkt w podrobionej wersji, nieraz tak doskonałej, że trudno odróżnić go od oryginału. Każdy z nas chyba w życiu natknął się na podrobione towary, chociażby na wakacjach, gdzie bazarowi sprzedawcy z chęcią wcisnęliby nam zegarki, ubrania, torebki, a nawet kosmetyki, w bardzo atrakcyjnych cenach.

Czy posiadanie podróbek jest karalne?

Co powoduje, że mimo zakazu handlu podróbkami, cieszą się one dużym powodzeniem? Jeśli chodzi o nasz kraj, to w dużej mierze stoi za tym fakt, że posiadanie podróbek nie jest karalne w świetle polskiego prawa. Jeśli zatem posiadamy podrobiony towar, a wcześniej kupujemy go lub go otrzymujemy od kogoś, to nie popełniamy przestępstwa. Problemy prawne dotkną zaś tych, którzy handlują podrobionymi towarami lub w inny sposób wprowadzają je do obrotu, a także oczywiście tych, którzy zajmują się ich produkcją.

Jakie kary za handel podróbkami?

Zgodnie z art. 305 ustawy Prawo własności przemysłowej, kto w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, w tym podrobionym znakiem towarowym Unii Europejskiej, zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Unii Europejskiej, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca wymienionego przestępstwa podlega grzywnie.

Prawo zaostrza odpowiedzialność karną dla sprawcy, jeśli ten uczynił sobie z wymienionego procederu stałe źródło dochodu albo jeśli dopuszcza się tego przestępstwa wobec towaru o znacznej wartości - wtedy podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

Ważne Warto przy tym wspomnieć, że zgodnie z art. 115 § 5 Kodeksu karnego, mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 200 000 złotych.

Co z darowizną?

Jak wspomniałam wcześniej, noszenie i posiadanie podróbek jest w Polsce legalne. Jeśli jednak zachce nam się kogoś obdarować podróbką, to wcześniej warto to dobrze przemyśleć, albowiem darowizna takiego towaru będzie stanowić wprowadzanie go do obrotu, a tym samym będzie przestępstwem z art. 305 ustawy Prawo własności przemysłowej. Wymaga zaznaczenia, że przestępstwo to jest przestępstwem umyślnym. Zatem jeśli kupimy od kogoś dany towar i przekażemy go innej osobie będąc w przekonaniu, że jest to towar oryginalny, nie popełniamy wówczas przestępstwa. Jest to pozytywna wiadomość, dla tych, którzy zostali oszukani, ponieważ podrobione towary są często sprzedawane online w wysokich cenach, a ich sprzedawcy dostarczają konsumentom sfałszowane certyfikaty oryginalności.

W niektórych krajach zaostrzone przepisy

Chciałabym jeszcze dodać, że przed wyjazdem za granicę warto sprawdzić przepisy prawne w zakresie posiadania podrobionych towarów, jeśli oczywiście takie posiadamy lub planujemy zakupić. Bardzo często dochodzi bowiem do konfiskaty podrobionych torebek na lotniskach, dzięki coraz bardziej zaostrzającym się regulacjom prawnym w tym zakresie. Bardzo wyczulona na punkcie podróbek jest Francja, gdzie nie tylko kupowanie i sprzedaż, ale także już samo posiadanie podróbek może skutkować wysokimi grzywnami, a w niektórych przypadkach karą pozbawienia wolności. Przepisy prawa w zakresie podrabianych towarów są tak naprawdę najbardziej zaostrzone w krajach, gdzie największe światowe domy mody mają swoją największą sprzedaż. Francja niewątpliwie jest jednym z czołowych krajów w tej kwestii, szczególnie w sektorach towarów luksusowych.

Podsumowanie

Obiektywnie rzecz biorąc, przepisy prawa są dość łagodne, jak na fakt, że firmy wytwarzające towary w oryginale są poniekąd okradane przez handlarzy podróbkami. Te straty są wielomilionowe i przynoszą zyski tym firmom, które zwyczajnie kradną cudzy pomysł na daną rzecz i na tym zarabiają. Nie sposób też pominąć kwestię bezpieczeństwa podrobionych towarów dla konsumentów – nieraz towary te nie spełniają norm, np. w z zakresie zawartości metali ciężkich, niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi. Masowa i tania produkcja często pomija normy produkcyjne, a towary nie są w żaden sposób badane pod kątem wpływu na zdrowie ludzi.

Adwokat Pamela Opoczka