Od 5 tys. zł dla stażysty, nawet do 28,5 tys. zł brutto dla dyrektora. Sporo ofert pracy w PKP

Przykład

Dyrektor Biura Informatyki w Warszawie zarobi od 24 do 28 500 zł. Jednym z wymogów jest 8 lat doświadczenia zawodowego w branży IT, w tym cztery lata na stanowisku kierowniczym. Naczelnik Działu rekrutacji i rozwoju pracowników z pięcioletnim doświadczeniem zawodowym otrzyma w Warszawie od 15 000 do 17 000 zł. Dla zawiadowcy ds. drogowych (w Żaganiu) z cztero- lub sześcioletnim doświadczeniem przewidziano pensję od 9 000 do 11 000 zł. Stażysta na stanowisku maszynisty w Gdyni dostanie od 5 500 do do 6 500 zł. Wszystkie podane kwoty są kwotami brutto.