W 2025 roku ZUS weźmie od nas więcej pieniędzy. Wszystko za sprawą wzrostu tej kwoty. Aż o ponad 25.000 złotych. Ile zapłacimy?

W 2025 roku kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek jest wyższa, niż w 2024 roku. To oznacza, że trzeba będzie wpłacić więcej składek do ZUS. Kto odpowiada za kontrolowanie kwoty rocznej podstawy wymiaru składek?

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na 2025 rok wzrosła

Minister Rodziny i Polityki Społecznej określił kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. na 8673 zł. Z kwotą tą wiąże się limit składek ZUS na ubezpieczenie emerytalne i rentowe określany jako 30-krotność ZUS. Jak wynika z obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2024 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2025 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, kwota ta wynosi 260.190 zł. W 2024 r. wynosiła ona 234.720 zł, a prognozowane przeciętne wynagrodzenie wynosiło 7824 zł.

Jakie znaczenie mają te kwoty dla osób podlegających ubezpieczeniom? Na gruncie obowiązujących przepisów roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe obowiązująca w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Od nadwyżki ponad kwotę limitu płatnik nie ma obowiązku przekazywania za ubezpieczonego składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Wzrost kwot oznacza więc, że w 2025 roku ubezpieczeni będą musieli zapłacić więcej składek na ubezpieczenia społeczne.

Kto odpowiada za kontrolowanie kwoty rocznej podstawy wymiaru składek

Co do zasady to płatnik kontroluje to, czy roczny przychód pracownika nie przekroczył limitu 30-krotności. Jednak w sytuacji, gdy podatnik ma kilku pracodawców, ten obowiązek będzie ciążył na nim i to on będzie musiał zawiadomić płatników składek o przekroczeniu kwoty rocznej podstawy wymiaru składek. Ustalając czy doszło do przekroczenia, ubezpieczony bierze pod uwagę podstawę wymiaru składek ze wszystkich tytułów ubezpieczeniowych. Nie ma znaczenia to, czy dane ubezpieczenie było obowiązkowe, czy dobrowolne. Warto mieć świadomość, że w sytuacji, gdy zawiadomienie skierowane do płatników okaże się błędne, odpowiedzialność z tego tytułu obciąży ubezpieczonego. Warto więc skorzystać z możliwości zwrócenia się do ZUS z wnioskiem o ustalenie przekroczenia. Taki wniosek można złożyć elektronicznie poprzez PUE i ma on symbol RRP.