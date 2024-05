ZUS już wypłaca świadczenia wspierające. Kto może je otrzymać w 2024 roku?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o pierwszych wypłatach świadczeń wspierających. Wpłynęły one na konta 1,5 tys. osób. Jednak nie zawsze osoba niepełnosprawna może otrzymać wsparcie już w 2024 roku. Jakie warunki trzeba spełnić?

Dla kogo świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych osób niepełnosprawnych, mających potrzebę wsparcia. Przysługuje ono osobie w wieku od ukończenia 18. roku życia posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia

„O świadczenie wspierające mogą wnioskować dorosłe osoby z niepełnosprawnością, czyli te, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce i posiadają decyzję Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w której poziom potrzeby wsparcia określono na poziomie minimum 70 pkt. W ich imieniu taki wniosek (SWN) może złożyć pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy (np. opiekun prawny)” – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Ważna kolejność składania dokumentów

W pierwszej kolejności osoba niepełnosprawna powinna zgłosić się do wojewódzkiego zespołu ds. orzecznictwa (WZON). Dopiero po wydaniu decyzji przez WZON można złożyć odpowiedni wniosek do ZUS.

„Dlatego tak ważna jest kolejność składania dokumentów. Jeśli osoba z niepełnosprawnością najpierw złoży wniosek o świadczenie wspierające do nas a nie będzie miała jeszcze wydanej decyzji przez WZON o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia, to my zgodnie z przepisami zostawimy taki wniosek bez rozpatrzenia – przypomina rzeczniczka”. – „To będzie tak jakby tego wniosku w ogóle nie było i trzeba będzie go złożyć raz jeszcze” - dodaje.

Wnioski do ZUS

Z informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że do końca kwietnia do ZUS wpłynęło prawie 8,5 tys. wniosków o świadczenie wspierające, z których do tej pory rozpatrzono ok. 5,6 tys. wniosków. Pierwsze wypłaty na łączną kwotę prawie 18,5 mln zł otrzymało 1,5 tys. osób.

Jak podaje ZUS, większość wniosków (65,8 procent) została złożona przez same osoby niepełnosprawne, 21,2 proc. przez pełnomocnika, a 13 proc. przez przedstawiciela ustawowego.

Warto pamiętać, iż nie wszystkie osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do świadczenia od 2024 roku. Zależy to od tego czy opiekunowi osoby z niepełnosprawnością przysługuje inne świadczenie, a także od liczby punktów.

Ważne Od 2024 r. o świadczenie mogą wnioskować osoby z liczbą 87-100 punktów; od 2025 r. - osoby z ilością od 78 do 86 punktów, a od 2026 r. – z ilością od 70 do 77 punktów.

Wyjątkowo, osoby, które mają, co najmniej 70 punktów będą mogły uzyskać świadczenie wspierające od 2024 r. pod warunkiem, że co najmniej w dniu 1 stycznia 2024 r. lub później, opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy.

Ile wynosi świadczenie wspierające?

Ile wynosi świadczenie? Otóż zależy to m.in. od stopnia niepełnosprawności. Kwota świadczenie to od 40 do 220 procenty aktualnej wysokości renty socjalnej (aktualnie renta ta wynosi 1780,96 zł). Maksymalna wysokość świadczenia to 220 procent renty socjalnej, czyli 3919 zł. Świadczenie w tej wysokości mogą otrzymać osoby z przyznaną najwyższą punktacją ( 95 -100 punktów).